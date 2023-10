A un mes de la muerte de Silvina Luna, María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, sorprendió con sus declaraciones en la nota que le dio a Santiago Sposato e indignó al propio Ángel de Brito cuando afirmó que “le encantaría tomar un café con Ezequiel Luna”.

Con bronca, el conductor de LAM expresó: “Hay que contar hasta 100 para analizar esta nota. Cuando hables con el hermano de Silvina Luna, Ezequiel te va a decir que Aníbal es un asesino”.

“Es cierto que no tuvieron comunicación porque no quiere verlos ni en figurita. Están convencidos de que todo lo que le pasó a Silvina es por Lotocki. Por eso pidieron la autopsia... Es dramático para Ezequiel. Su hermana murió muy joven”, agregó Ángel.

“Me duele mucho el dolor de Ezequiel... Sé que en algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él”.

MARÍA JOSÉ FAVARÓN QUIERE TOMAR UN CAFÉ CON EZEQUIEL LUNA

Notero de LAM: -¿Aníbal tiene ganas de mandarle un mensaje a la familia, al hermano de Silvina?

María José Favarón: -No sé, Aníbal. Cuando hable Aníbal, eso deberían preguntárselo a él. Yo, particularmente, no lo conozco a Ezequiel, no lo vi nunca ni lo escuché hablar. Escucho hablar a personas a través de él, pero a él no lo escuché. Me duele mucho el dolor de él. Lo entiendo. Me duele. Me llega. Me movilizó mucho. Sé que en algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él.

Notero: -¿Qué le dirías?

María José Favarón: -Tomaría un rico café con él. Hablaría con él. Me encantaría. Sé que ahora no es momento, pero puedo entender porque yo pasé una situación similar a la de él. Simplemente por eso.