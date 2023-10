A menos de un mes de dar a luz a su primogénita, Cazzu compartió en redes sociales uno de los especiales regalos que le hizo Nicki Nicole a su hija, fruto de su amor con Christian Nodal.

“Aquí, estrenando uno de los 100 regalos de la tía Nicki”, escribió la jefa del trap en la foto que subió a Instagram, en la que se ve su niña luciendo un body blanco con el logo del último trabajo discográfico de Nicki: Alma.

Por: Maria José Vitale

Feliz por el presente personal y familiar de Cazzu, la cantante rosarina reaccionó: “¡Qué hermosas!”.

EL AGRADECIMIENTO PÚBLICO DE NICKI NICOLE A CAZZU

A cuatro años de dar inicio a su ascendente carrera en el mundo de la música, Nicki Nicole no se olvida del generoso gesto que tuvo Cazzu cuando lanzó su primera canción, Wapo traketero, y le agradeció en público.

La cantante rosarina es parte de la Billboard Latin Week y, rodeada de importantes mujeres de la industria de la música, habló de la jefa del trap.

“Yo solía hacer mucho freestyle en casa y me acuerdo que cuando saqué mi primera canción tenía 20 suscriptores en YouTube, incluyendo a mi familia. Cinco habrán sido las personas que se suscribieron realmente”, dijo Nicki, con humor.

Nicki Nicole en Billboard Latin Week (Foto: Twitter)

Luego, continuó: “Mi primera canción se llamó Wapo traketero. Fue en 2019. La saqué con mucha fe y con muchas ganas de llagar a esos lugares que una se propone, que son un poco difíciles siendo mujer en la industria. Y tuve mucho apoyo de artistas”.

“Cazzu fue una de las estuvo para mí. Yo tenía una sola canción y me invitó a cantar a su show. Eso lo valoro mucho. Ella no tenía nada que perder. Podría haber dicho ‘hiciste un tema. Bien ahí’. Pero tuvo un abrazo hacia mí que me cambió como persona y como mujer. Me di cuenta que el apoyo entre mujeres es clave. Ahí arranqué”, afirmó Nicki Nicole, recordando con amor el gesto de Cazzu.