Este fin de semana Sofía Clerici se ubicó una vez más entre las personas más buscadas en Internet merced a los escandalosos posteos que hizo en sus redes sociales (algunos de los cuales borró) de su viaje en yate en Mabella con Martín Insaurralde, el ex de Jésica Cirio.

En su perfil de Instagram y en Twitter (X), Sofía exhibió casi una decena de regalos suntuosos como relojes Rolex, carteras LV y Gucci, hasta un automóvil Mustang V8 5.0 al que llama “el porno car”. Pulseras Cartier. Y un viaje en yate por Marbella con el todavía intendente de Lomas de Zamora en licencia.

En Estamos okey (América), la ex Corte y confección fue a fondo con los lujosos productos que ostenta la modelo y apuntó contra una cartera Louis Vuitton a la que calificó de “siniestra”. “El pero modelo eligió. O sea, ninguno de los dos tiene buen gusto”, dijo, en referencia a Clerici y a Insaurralde, suponiendo que fue un regalo.

MATILDA BLANCO FUE TAJANTE CON EL SENTIDO DE LA MODA DE SOFÍA CLERICI

“Son 7500 dólares al divino botón porque no es la más básica, y ponerle ese pañuelo todo ahí enroscado es del año 2004″, dijo Matilda. “¿Cuánta gente tiene dinero para comprar y no sabe elegir? Es un montón, y atrás la bolsa. ¿Qué es, una publicidad?”, cuestionó.

“No olvidemos que no está mejor vestido quien más gasta sino quien mejor elige”, sentenció Matilda, que consideró que Sofía Clerici tiene un gusto similar al de Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en la serie y films de Sex and the city.

“Hay carteras de Louis Vuitton que son un clásico, que son las más grandes, las del tipo ‘shopping bag’, las más chicas, que se combinaron con diseñadores en diferentes lanzamientos, y esto de enroscar el pañuelo que impuso Sarah Jessica Parker, pero cuando estaba terminando la primera Sex and the City, en 2004″, explicó.

“Hay algo peor que esto que es la cartera Chanel, que ella exhibe, que es una cartera china, obviamente”, agregó la asesora, aduciendo que el producto es una típica falsificación, de las que las fábricas del país asiático hacen gala internacionalmente.

