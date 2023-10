El escándalo que surgió cuando Sofía Clerici decidió compartir en sus stories sus recuerdos del paseo en yate que dio con Martín Insaurralde en Marbella, y también alguna escena íntima con el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, sigue generando esquirlas, y ahora surgió el testimonio de Romina Malaspina.

La participante visitó Estamos okey (América) donde Pampito y Guido Zaffora le preguntaron sobre su participación en el Bailando 2023, aunque la charla pronto se derivó hacia el escándalo del momento y ella reveló que descubrió al político mirando sus vivos de Instagram.

“No sé de dónde salió el rumor de que estaba con él, pero sí me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero no tengo nada que ver”, dijo Romina, que, sin embargo, reveló que sí vivió una situación particular con Sofía Clérici en un conocido restaurante de la Costanera.

ROMINA MALASPINA SORPRENDIÓ AL REVELAR CÓMO ES SU RELACIÓN CON SOFÍA CLERICI

“Tuve una situación muy particular ahí”, dijo Romina, que contó que Sofía le pareció “muy buena onda”. “Quería que nos vayamos juntas. Me quiso levantar”, dijo Malaspina que estaba participando del cumpleaños de una amiga.

“Primero me hizo enviar un champán a la mesa, y después, cuando fui al baño, ¡zácate!, estaba ahí”, recordó la modelo. “Me empezó a hablar para que nos vayamos juntas y como que fue muy imprevisto para mí. No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así”, agregó.

“Después me estaba yendo, y en el estacionamiento me dio un pico. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado. Me robó un beso, casi un chape”, contó Romina, que más adelante les mostró a los conductores los mensajes, fotos y videos que le envía Clerici.

“Hola Hermosa, somos vecinas. ¿Estás en Nordelta?”, leyó Zaffora, que no podía contener la sorpresa ante lo que veía. “Yo no veía estos mensajes, pero cuando explotó esta situación fui a verlos y me encontré esto”, aclaró ella, que reconoció que la modelo hasta quiso hacerle de celestina con un cantante.

