Flor Vigna y Mica Viciconte ganaron popularidad en Combate y desde entonces sus carreras fueron en un ascenso paralelo. La cantante visitó Estamos Okey donde recordó las peleas que tenían en el programa de El Nueve y cómo hoy su relación es muy diferente... ¡tanto que hasta la comparó con un exnovio!

“Me la encontré en un evento solidario y Mica es medio como un ex. Es una piba que fue muy protagonista en mi vida. Pasamos momentos de gloria y de fracaso, juntos”.

“Yo la amo. Ella no me confiesa tanto su amor porque es más dura. No, en realidad sí me lo confiesa. El otro día compartió una canción que le compuse para mi mamá y la subí a redes”, contó en el ciclo de Pampito y Guido Zaffora.

“Ella fue más linda, la compartió y yo le puse ‘¡gracias!’. Ahí me dijo que le gustó de verdad porque ella es más dura para demostrar, pero es rebuena”, destacó.

Foto: Captura de TV

FLOR VIGNA CONTÓ SU PELEA HISTÓRICA CON MICA VICICONTE Y CÓMO ESTÁ HOY SU RELACIÓN

“Me la encontré en un evento solidario y Mica es medio como un ex”, la comparó, divertida. “Es una piba que fue muy protagonista en mi vida. Pasamos momentos de gloria y de fracaso, juntos”, se sinceró.

“Hoy siento como si viniéramos del mismo pueblo, que logró todo lo que logró, es madre, conductora y verla bien con su pareja. Éramos dos nenas que nos matábamos por hacer real nuestro sueño”, destacó, sobre sus inicios con la actual pareja de Fabián Cubero.

“Nos ‘dábamos’ con cosas de la competencia, no había un chismerío feo. Me gustó mucho esa etapa. Ahora que pasó, la extraño”, concluyó.