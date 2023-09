A poco de que Aníbal Pachano ocupe una de las sillas del jurado en Bailando 2023, el artista fue contundente al opinar de la visita de Maxi Guidici al programa que conduce Marcelo Tinelli por América, a pocas horas de su intento de suicidio.

“Lo que le pasó a Maxi es horrible. A Tomás a Holder le dio ansiedad también. Entendemos que a todos les pueden pasar cosas y tocan fibras muy complicadas para la gente y hay que saber manejarlo muy bien eso”, comenzó diciendo Pachano en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“No podés tener un intento de suicidio y a las 48 hs. estar parado en la pista del Bailando después de semejante situación”.

Además, el entrevistado criticó la decisión de Maxi de asistir al certamen de baile: “No podés tener un intento de suicidio y a las 48 hs. estar parado en la pista del Bailando después de semejante situación”, lanzó, contundente.

“Hay que tomar consciencia en algún momento y poner un parate. Eso no significa que nunca más pueda volver a la televisión, pero hay que frenar un poco. Veo que hay mucha desesperación y un exitismo absoluto”.

“Hay que tomar consciencia en algún momento y poner un parate. Eso no significa que nunca más pueda volver a la televisión, pero hay que frenar un poco. Veo que hay mucha desesperación y un exitismo absoluto”, cerró Aníbal, sin vueltas.

EL CÁLIDO ABRAZO DE MARCELO TINELLI A MAXI GUIDICI A MARCELO TINELLI EN BAILANDO 2023 TRAS SU INTENTO DE SU SUICIDIO

En medio de la conmoción que despertó la noticia sobre el intento de suicidio del exparticipante de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici (a pocas horas de que Juliana Díaz anunciara la separación de la pareja), Marcelo Tinelli le dedicó unas dulces palabras al joven.

“Un gran aplauso para Maxi que vino hoy después de todo lo que ha pasado. Te quiero dar un beso y un abrazo. Me encanta verte bien, en serio”, comenzó diciendo el conductor, aprovechando la visita del exhermanito a Bailando 2023 para alentar a su amigo, Alexis “el Conejo” Quiroga.

“Ayer veía la nota que diste en LAM y yo había hablado de la salud mental, me parece que está bueno hablar de estas cosas para que después no pasen. Te escuché que dijiste ‘hay alguien a quien le debo la vida y es al Cone’”, agregó, en referencia a uno de los primeros en arribar a la casa de Maxi en su momento más crítico de salud.

Tras escucharlo, Guidici tomó la palabra: “Siempre lo digo. Para mí, el Cone ya es más que un hermano y le doy gracias a Dios que haya estado ahí y yo doy gracias a Dios de poder estar acá. Realmente, lo valoro muchísimo y estoy muy agradecido de tener otra oportunidad”.

Y cerró, a corazón abierto: “Tengo muchas ganas de vivir, me hizo un clic la cabeza y la verdad es que, literalmente, toqué fondo. Siento que me impulsé para arriba y ahora a disfrutar de todo lo que me toque vivir, desde un mate con mi vieja hasta estar acá que es grosísimo”.