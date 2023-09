El fuerte planteo de Analía Franchín ante Maxi Guidici en vivo fue del más elemental sentido común, y dejó perplejo al ex Gran Hermano 2022, quien el fin de semana había intentado quitarse la vida y estaba en pleno tour mediático pidiendo trabajo.

“Me parece una gran irresponsabilidad que vos, por lo menos hoy, no estés haciendo un hospital de día, y que estés en un programa de televisión”, comenzó la panelista de A la Barbarossa.

“Tiene que ver con tu cuidado. Así como tuviste acceso a la medicación, que entiendo debe ser recetada porque estabas yendo a un psiquiatra, te puede volver a pasar. Es muy difícil cuando uno está en estado de depresión”, continuó.

En ese punto, Franchín impugnó el optimismo de Maxi: “Me parece que el mensaje de ‘ya estoy bien’ no va, porque vos sabés que no estás del todo bien”.

ANALÍA FRANCHÍN CUESTIONÓ CON TODO AL PSIQUIATRA DE MAXI GUIDICI

“Me parece que tu médico psiquiatra está siendo irresponsable en ese sentido”, explotó Analía Franchín.

“Tendrías que tener una atención más encima, más guiada”, enfatizó.

Tras una pausa con la mirada entre perdida y angustiada, Guidici eludió precisar si contaba con “acompañante terapéutico”, aclaró que dio “con una psicoanalista” además del psiquiatra.

“Hoy tu prioridad es tu salud mental, no el trabajo. Porque puede venir cualquier trabajo, pero si no estás bien, no lo vas a poder afrontar”, cerró Analía Franchín cara a cara con Maxi Guidici.