Maxi Giudici dio una entrevista, unos días después de ser hospitalizado por tentativa de suicidio, donde contó cómo es su recuperación, el apoyo de su mamá, de sus seres queridos e incluso de sus excompañeros de Gran Hermano 2022. Allí Andrea Taboada quiso saber si lamentaba su paso por Gran Hermano 2022.

“Realmente me da hasta nostalgia de haber estado ahí adentro. De hecho, antes de todo me puse a ver videos…”.

“¿Estás arrepentido de haber estado en la casa de Gran Hermano?”, preguntó la periodista en Estamos Okey, el ciclo de Pampito y Guido Záffora. “No, no, para nada. Fue una experiencia de vida que muy pocos pueden vivir”, aseguró, tajante.

“Realmente me da hasta nostalgia de haber estado ahí adentro. De hecho, antes de todo me puse a ver videos… No sé, esa sensación de desperdiciar todo eso”, señaló, sobre la angustia que pasó, mientras contaba que el psicólogo de Gran Hermano comenzará a tratarlo tras este episodio.

Foto: Captura de TV

MAXI GIUDICI, TRAS SU INTERNACIÓN, CONTÓ SI SE ARREPIENTE DE GRAN HERMANO 2022

“Siento que tengo mucho más para dar y no quiero tirar la toalla”, expresó el cordobés sobre su deseo de continuar en Buenos Aires y sus ganas de continuar en el medio artístico.

Maxi contó cómo era su vida antes de ingresar al reality. “Todo se me dio por sorpresa. Pasé de tener una vida muy común y muy tranquila a vivir algo que realmente soñé y no pensé que se me iba a dar y se me dio de la nada”, aseveró.

“Si vieras cómo completé el formulario de Gran Hermano dirías que no entendés cómo me llamaron”, concluyó.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)