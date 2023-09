En una charla con Estamos Okey, el ciclo de Pampito y Guido Zaffora, Maxi Giudici habló a pocas horas de ser dado de alta tras ser internado por un intento de suicidio. Recuperándose, contenido por su mamá, destacó el cariño que recibió de sus excompañeros de Gran Hermano 2022 y se refirió a los repudiables dichos de Alfa.

“En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas”.

“Se contactaron todos. Romi me habló excelente, quiere que nos veamos, comer un asado con Walter, conocer a mi mamá. Todos, todos me escribieron con un cariño increíble. Estoy muy agradecido y me dan la fuerza para seguir. No me alcanzan las palabras”, destacó.

También el cordobés destacó las palabras que le dedicó Juan Reverdito, con quien estaba enfrentado y se acercó en el momento que atraviesa. “Me escribió un muy lindo mensaje”, contó.

MAXI GIUDICI LE RESPONDIÓ A ALFA DE GRAN HERMANO 2022 POR SUS DECLARACIONES POR SU INTERNACIÓN

El cordobés destacó el rol del Conejo y tuvo rotundas palabras hacia Alfa. “En un momento así no pensé que fuese a salir con una cosa de esas”, empezó diciendo.

“No tengo nada para decir porque siento que él solo ya está diciendo todo y lo pone a la vista de todos”, aseveró, al ciclo de América. “Él solo está demostrando la persona que es y no quiero ni acordarme del tema”, expresó.

Además, explicó sus dichos sobre Walter, que valieron el desagradable mensaje del integrante de Polémica en el bar. “Fue adentro de un juego, es una persona que se calienta mucho y me estaba jugando sucio. Si yo jugaba como él, le iba a dar un bobazo. Fue por cómo él me atacaba”, contó.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) 0800 345 1435 (desde todo el país)