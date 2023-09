La internación de Maxi Giudici, ex Gran Hermano 2022, tras haberse separado de Juliana Díaz motivó a que Marcela Tauro cuente en Intrusos que el cordobés se había separado de su novia luego de que ella halló un intercambio de mensajes de él con Camila Lattanzio. Ahora, ella desmintió la versión.

“Me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir”.

“Primero, antes que nada, quiero brindarle todo mi apoyo y mi solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando, todos sabemos que es un tema delicado”, empezó diciendo a través de sus stories de Instagram.

“Y segundo, me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir. Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen, pero tranqui que yo ya voy a contar todo bien”, aseguró, molesta.

Foto: Instagram

CAMILA LATTANZIO DE GRAN HERMANO 2022 HABLÓ DEL RUMOR QUE LA RELACIONA CON MAXI GIUDICI

“La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema delicado, pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas”, aseveró, desligándose de la polémica.

“Nadie nos prepara para todo lo que estamos viviendo, por suerte y gracias a Dios tengo a una familia que me contiene y me da amor todos los días. Por eso están cuando estoy mal y me enseñaron que por estar mal, no tengo por qué estar ensuciando a otros”, se despachó.

“Gracias a toda la gente que me apoya y me tira la buena y sabe cómo soy. Los amo y ante todo, respeto”, concluyó.