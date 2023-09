Maxi Guidici contó a Bien de Mañana cómo está atravesando este momento tras el intento de suicidio y habló sobre su futuro laboral y personal: “No me quiero volver todavía a Córdoba, me siento fuerte, me pongo yo por delante de todo”.

“¿Te llamaron de algún lugar para trabajar?”, le preguntaron al exparticipante de Gran Hermano 2022, quien respondió: “Todo es reciente, alguna oportunidad hay así que voy a esperar a ver qué sale y lo encararé con toda la fuerza”.

Maxi Guidici habló con Bien de Mañana.

“¿Qué te recomendaron los médicos, estas con alguna medicación?”, repreguntaron luego y Maxi detalló: “Mas que nada para dormir, para poder descansar bien porque duermo pocas horas, pero estoy con una psicoanalista muy buena, estoy realmente muy contento con ella”.

LA DECISIÓN DE LA MAMÁ DE MAXI GUIDICI DESPUÉS DEL FUERTE EPISODIO QUE VIVIÓ SU HIJO

La mamá de Maxi Guidici habló con la prensa después del fuerte episodio que vivió el exparticipante de Gran Hermano 2022 y contó a las cámaras la decisión que tomó: “Yo me quedo a acompañarlo”.

Maxi Guidici y su mamá con la prensa.

“Ya lo veo mejor, no creo que vuelva a hacer una cosa como la que hizo, de eso estoy segura. Igualmente creo que la compañía le va a hacer bien para enfrentarse a lo que sea”, sumó en diálogo con Bien de Mañana.

Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

0800 345 1435 (desde todo el país)