Daniela Celis y Thiago Medina, muy felices por sus gemelos en camino, les crearon un perfil de Instagram. ¿El motivo? Los chicos están teniendo problemas con sus cuentas personales. Por eso, les hicieron una a sus primogénitos en camino para compartir con sus fans su dulce espera.

“Nos estábamos comunicando por mi cuenta original en la que éramos casi dos millones y me la sacaron hace dos semanas, está costando mucho recuperarla y no quiero perder más tiempo ni dejar pasar momentos importantes los cuales me gustaría vivirlos juntos, por eso hice esta cuenta nueva”, explicó Dani en la primera storie que compartió en el perfil de los gemelos, que se llama @gemelos_medinaceliss.

“Los extrañé un montón, es increíble como a través de una red social tenés un vínculo y tanta comunicación, somos una linda comunidad, una gran familia. Muy agradecida con las personas que me están ayudando a que se haga posible esta nueva cuenta... Bienvenidos a esta nueva aventura”, sumó Dani, emocionada.

TODO SOBRE LA NUEVA CUENTA DE LOS GEMELOS DE DANIELA Y THIAGO

“Gemelos a bordo”, escribieron los padres de los bebés en la descripción del perfil, que ya tiene casi nueve mil seguidores.

“Los gemelos Medina Celis están en camino. Mis papis se enamoraron en un reality y cuando salieron nos crearon. Estamos ansiosos por conocerlos”, sumaron en la biografía de la cuenta.

Además, compartieron las primeras imágenes de Dani mostrando su pancita de embarazada para una producción. ¡Bienvenidos!