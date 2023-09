En medio del escándalo social y judicial que enfrenta Aníbal Lotocki tras ser señalado como el responsable de ejercer mala praxis en sus pacientes (muchos de ellos víctimas fatales como Silvina Luna y Mariano Caprarola), se conoció el testimonio de Andrés Felipe Díaz Paz, un cirujano que operó a Beatriz después de haber pasado por las manos del cuestionado médico.

“Nunca encontramos una sustancia líquida. Cuando ingresamos a cirugía, lo que veíamos era unas calcificaciones en todo el tejido muscular”, comenzó diciendo el profesional especialista en cirugía plástica en América Noticias.

“Entonces, no se podía desprender la sustancia libre del resto del tejido. Siempre era algo compacto, macizo y eso hacía que fuera imposible llegar a determinar qué era porque ya estaba impregnado e invadía gran parte del músculo”, agregó.

Y siguió: “En este caso, había calcificaciones sobre todo el tejido muscular e incluso, costaba muchísimo cortar ese tejido con el bisturí, tanto que tenías que amputar parte de ese tejido muscular para poder removerlo completamente”.

Por último, Díaz Paz dio a conocer la tremenda impresión que se llevó en plena intervención a la expaciente de Lotocki: “Desprendía un olor que nunca en la vida me lo voy a olvidar, era totalmente penetrante. No era olor a infección, era un olor a químico, una reacción química, que hasta el día de hoy, nunca lo he sentido”.

LA MUJER DE ANÍBAL LOTOCKI REVELÓ QUE LEYÓ EL LIBRO DE SILVINA LUNA

A casi tres semanas de la dolorosa partida de Silvina Luna, María José Favarón –la mujer de Aníbal Lotocki, señalado como el responsable por la muerte de la modelo- rompió el silencio y dio que hablar con sus declaraciones.

“Realmente, pienso mucho en Ezequiel (hermano de Silvina) y sé que ha quedado solo claramente. Leí el libro de Silvina. Me sensibiliza mucho. No lo terminé de leer todavía igual”, comenzó diciendo María José en una nota que dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece.

“Destaco las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”, agregó sobre el libro que escribió Silvina en primera persona varios años atrás.

“Acá pasa frecuentemente a la noche, pasa mucha gente que grita cosas que baja la ventana y dice ‘asesino, hijo de…’. Los gritos no me asustan, pero no me siento cómoda viviendo acá. Por lo pronto, no tenemos pensado mudarnos”, continuó ante los rumores de que se iría a otro departamento.

Y sobre el sustento de la pareja y lo que hacen en el tiempo que permanecen encerrados en su hogar, cerró, firme: “Los equipos de él se los alquiló a otros médicos. He vendido uno y con eso nos estamos manteniendo. Estudiamos. Él estudia y yo también estudio. Estudiamos, leemos”.