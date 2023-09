En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, Yanina Latorre contó la verdadera razón por la que no se vincula con la familia de Diego.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la panelista de LAM reveló que no tiene relación con sus suegros por un problema que tuvieron en el pasado.

Yanina Latorre en redes sociales.

“¿Por qué no te relacionas con tu suegra y parientes de tu esposo?”, le consultaron y ella contestó: “Porque me hicieron la vida imposible cuando lo conocí. Y soy reencorosa... salvo que me pidan perdón”.

POR QUÉ YANINA LATORRE DECIDIÓ PERDONAR A DIEGO LA INFIDELIDAD CON NATACHA JAITT

Yanina Latorre contó por qué decidió perdonar a Diego la infidelidad con Natacha Jaitt: “Yo no creo en la fidelidad. Yo creo que él fue un boludo que eligió mal”.

“Es mi compañero de vida, no es maltratador, no es miserable, no es mal tipo, no es mala persona, se calentó un día chicos, ¿lo vamos a matar?”, dijo en LAM.

Yanina Latorre en LAM

Al final, explicó: “Yo puse en la balanza, a mí me jodería más el desamor el maltrato, Diego es un muy buen compañero de vida, no es perfecto y yo tampoco”.