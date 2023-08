Lola, hija de Yanina y Diego Latorre, fue convocada al Bailando 2023 y este fin de semana visitó El debate del Bailando, donde se sinceró acerca de la forma en la que su abuela, Dora Caamaño, la ayuda a superar lo diversos desafíos a los que se enfrenta en la vida, aduciendo que “congela gente” mediante “rituales”.

Todo comenzó cuando la conductora, Denise Dumas, presentó a Nelly, una participante dela tercera edad convocada para el certamen, y Lola le aconsejó hacerse amiga de su abuela Dora, que protagonizó fuerte previas en otras ediciones del certamen.

Yanina Latorre habló de la salud de su mamá, Dora Caamaño.

“¡Uy, qué miedo! ¿La conocés a la abuela Dora, Nelly? ¡Es más brava que vos!”, exclamó Denise, ante la negativa de la nueva participante, que luego recordó que Dora “era la que hacía quilombo y defendía a Yanina”.

LOLA LATORRE CONTÓ CÓMO HACE SU ABUELA DORA PARA “CONGELAR” GENTE

“Si, mi abuela es re quilombera, hala más que mi mamá, ‘congela’ gente. ¡Una loca!”, dijo Lola, en referencia a las revelaciones que hizo la propia Dora en la pista en 2019. “Sigue haciéndolo”, advirtió Lola Latorre.

“Yo le pido, cuando tengo que rendir un examen o algo así, le pido que me ‘congele’ temas”, ´se sinceró Lola, mientras le preguntaban si hizo algo con Tomás Holder. “Ahora nos van a congelar si vamos al teléfono con Lola”, advirtió Coki Ramírez.

Yanina Latorre y la medida que obliga a adultos mayores de 70 pedir un permiso de salida: ¡Ya la veo a mi mamá detenida!

“Hace como un ritual”, contó Lola, que agregó que “no quiere preguntarle cómo hace”. “Ella me dice ‘Avisame con tiempo’. No sé qué significa”, agregó Lola, que contó que tiene una estrategia respecto a sus redes sociales para que los comentarios negativos influyan en su desempeño.

