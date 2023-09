Marcela Kloosterboer cumplió sus primeros 40 años el 5 de julio y en Implacables mostraron cómo fue el festejo íntimo de la actriz de Separadas junto a su familia, y ella reveló también por qué tardó dos meses en celebrar sus cuatro décadas de vida.

“Mi cumpleaños fue en julio, son canceriana, pero lo festejé ahora porque como estaba haciendo teatro no pude, así que lo festejé ahora, en septiembre”, contó Marcela en relación a su trabajo en la obra Un plan perfecto.

Marcela Kloosterboer (Imagen: captura de TV de Implacables)

“Fue un fiestón. No se vio nada, no saben lo que fue”, bromeó Marcela, que contó: “Vino mi hermano, que vive en Hawái, de sorpresa esa noche y mi marido me tocó una canción en el piano. Muchas emociones juntas”.

MARCELA KLOOSTERBOER HABLÓ SOBRE LOS PELIGROS QUE ENTRAÑAN LA REDES SOCIALES

Tras comentar que planea hacer teatro en el verano en Buenos Aires, Marcela relacionó explicó que el calvario que vivió Silvina Luna se dio por una exigencia que tiene el medio con el físico de los integrantes de la farándula, y advirtió sobre el abuso de las redes sociales.

“Todo tiene que ver, y particularmente Argentina es un país muy exigente. Muy crítico. Te ponés algo y ya te están diciendo ‘Tenés pancita, ¿estás embarazada?’. Como que la mirada, está muy puesta en lo físico”, reflexionó la actriz.

Marcela Kloosterboer (Imagen: captura de TV de Implacables)

“Creo que estamos aprendiendo, pero nos queda mucho todavía, y las redes sociales no están haciendo mucho mal también. Si a un adulto le cuesta subir una foto sin filtro porque se ve muy bien así, no quiero imaginarme una chica de 15 años; así que creo que hay que replantearse un montón de cosas a partir de lo de Silvina”, cerró la actriz.

