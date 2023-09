La reflexión de Esteban Lamothe sobre cómo lo afectaba envejecer suscitó un debate, y ahora el actor de 46 años se rectificó sobre sus declaraciones que alarmaron respecto de una supuesta depresión.

“Obvio que al paso del tiempo hay que acompañarlo, no hay que negarlo ni darle la espalda porque es inevitable”, comenzó el protagonista de Antígona en el baño.

Entonces, se explayó en una nota con Implacables: “Pero lo dije en chiste y lo levantaron como que estaba triste o algo así por eso. Y la verdad es que no. Estoy muy contento”.

Papá de Luis (11) con Julieta Zylberberg, y en pareja de nuevo con Katia Szechtman, enfatizó: “Puedo estar depresivo en algún momento de mi vida, pero no por eso”.

QUÉ HABÍA DICHO ESTEBAN LAMOTHE SOBRE SU ENVEJECIMIENTO

Hace tres meses Esteban Lamothe había sido entrevistado en el programa Escucho Ofertas con Guille Aquino, Galia Moldavsky, Agustina Aguilar, Lu Iacono, Pablo Mir y Dario Aletti, en radio Blender.

En respuesta a la hija de Roberto Moldavsky, el actor confesó: “Estoy en el momento en el que, a nivel vejez, siento que estoy empezando a envejecer”.

“Estoy relativamente en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre; es como una nueva pubertad, para viejo soy joven, para joven soy viejo, me doy cringe si voy a una fiesta”, continuó.

En ese punto, Lamothe fue elocuente: “Veo que si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años no logro lo mismo. A la mañana me cuesta más, estoy más triste y después me voy poniendo más contento”.

“Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy, porque para los cánones, digamos, ya soy viejo para galán”, había manifestado Esteban Lamothe.