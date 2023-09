La versión de que Benjamín Vicuña (44) comenzó un romance con Milca Gili (39) explotó en Socios del Espectáculo, y desató la curiosidad sobre quién es la mujer que cautivó al padre de los hijos cuatro hijos mayores de Pampita, y de los dos menores de China Suárez.

Rubia, alta y de curvas sinuosas, Milca comenzó en el medio como integrante la agencia de Ricardo Piñeiro y logró desfilar en las mejores pasarelas del mundo, con una destacada carrera en Italia.

Por eso, se radicó en Italia y se dedicó a su faceta emprendedora como dueña de una inmobiliaria internacional, y hace dos años participó de la operación por el hogar que ahora mismo habita el chileno.

Milca Gili es la agente inmobiliaria que gestionó la casa en donde ahora vive Benjamín Vicuña. Ella misma hizo el tour por la mansión. (Foto: Captura video Instagram @milcagili.propiedades)

Entre sus romances con famosos se destaca el que tuvo con Luciano Pereyra, a quien le dedicó Oscura, su libro biográfico para hacer catarsis por el dolor de que nunca la blanqueara a pesar de los casi cinco años juntos.

Obra que describió como “una parodia a un mundo acomodado y frívolo que parece brillar solo para quienes lo consumen, pero con una trastienda oscura y deprimente”.

También fue pareja del uruguayo Rodrigo Mora, el exgoleador de River Plate, y de Juan “Pico” Mónaco, otro ex de Pampita...

LA FUERTE AMISTAD DE MILCA GILI CON SILVINA LUNA

Además, fue una de las amigas más cercanas de Silvina Luna en el tramo final de su vida, ya como expaciente oncológica le daba esperanzas para también sanar.

De hecho, fue junto a Majo Martino, Locho Locsicano y Rodrigo Fernández Prieto la otra famosa que se acercó a contener a Ezequiel Luna a horas de que Silvina falleciera en el hospital Italiano.

Milca Gili y Majo Martino (Foto: Movilpress).

En su momento, Milca había explicado: “Yo tuve cáncer de intestinos y me curé. No tenía síntomas, sólo una anemia muy fuerte. Me internaron por dos meses, me hicieron muchas transfusiones de hierro, y no lograban dar con el diagnóstico”.

“A través de la colonoscopia me detectaron un tumor maligno. Estaba muy avanzado, en el estadio T3 (el último es el T4). Me operaron y me extirparon 1 metro de intestino. La operación fue doble”, había reconocido Milca Gili, la nueva novia de Benjamín Vicuña.