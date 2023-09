Pocas novelas han tenido el suceso de María la del barrio, la producción que cerró la famosa “trilogía de las Marías” protagonizada por Thalía entre 1992 y 1996, y que generó una de las escenas más viralizadas en las redes sociales de los últimos años.

La famosa escena de “maldita lisiada” dejó a la protagonista de lado para centrarse en un triángulo amoroso protagonizado por la villana Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), Nandito de la Vega (Osvaldo Benavides) y Alicia Montalbán (Yulianna Peniche).

María la del barrio (Foto: captura de TV)

En ese recordado momento, Soraya encuentra a Nandito besando a Alicia, que estaba confinada a una silla de ruedas, y estalla con furia contra ella, acusándola de seducir al joven, y tratando de agredirla físicamente, quitándose de encima a todos los presentes con fuerza sobrehumana.

QUÉ FUE DE LOS ACTORES DE “MALDITA LISIADA”, LA ESCENA MÁS VIRALIZADA DE MARÍA LA DEL BARRIO

A casi treinta años de ese recordado momento, Itati Cantoral (48), hija del famoso músico Roberto Cantoral, volvió a incursionar como villana en Tu y yo (1996), tras lo cual obtuvo su primer protagónico en Salud, dinero y amor (1997).

Itatí Cantoral (Foto: Instagram @itatic_oficial)

Itatí ha participado de decenas de producciones televisivas, algunas de amplia difusión como Capadocia, y ha diversificado su carrera al dedicarse también al teatro y el cine. En este último campo, fue parte del film Hombre en llamas (Man on fire, 2004) protagonizado por Denzel Washington y Dakota Fanning. En 2016 volvió a interpretar a Soraya Montenegro en la promoción de la serie de Netflix Orange is the new black.

Po su parte, Yulianna Peniche (42), que se anuncia en sus redes como “Soy la #MalditaLisiada”, no ha tenido una carrera tan prolífica como la de Cantoral, aunque sigue en actividad como actriz con novelas y series en su haber como Salomé, Velo de novia y La rosa de Guadalupe.

Yulianna Peniche (Foto: Instagram @yuliannap)

Junto a Itatí, participó en los realitys Las estrellas bailan hoy, y Los 50, de la cadena Telemundo, donde esa cantidad de celebridades latinoamericanas compiten por un premio, que solo obtendrá quien demuestre más valentía y capacidad para enfrentar nuevos desafíos.

Finalmente, Osvaldo Benavides (44) se ha dedicado de igual manera al cine, la TV y el teatro con decenas de producciones mexicanas y en los EEUU como el Dr. Mateo Rendón Osma de The Good doctor, la versión norteamericana de Doctor Milagro.

Osvaldo Benavides (Foto: Instagram @osvaldobenavides)

Su personaje de Nandito rivaliza con el Adrián Olmedo en A que no me dejas, y su mundialmente conocido Alberto de la miniserie El colapso, de distribución internacional.

