En medio de la preocupación de los ciudadanos argentinos, especialmente, por la delicada situación económica del país, Alexander Caniggia se burló de la inflación mediante un fuertísimo video que publicó en Instagram.

El conductor se mostró haciendo un impresionante asado y remarcó que aunque todo suba de precio -como la carne y la nafta- a diferencia de la mayoría, él siempre seguirá disfrutando de un lujoso estilo de vida.

“¿Qué pasa manga de barats? Sube el dólar, me chupa un huevo. Sube la nafta, me chupa un huevo. Sube la carne, me chupa un huevo. Manga de barats, saludos. Viva Argentina”, sentenció, siempre muy picante.

LA AFINIDAD DE ALEXANDER CANIGGIA CON JAVIER MILEI

Por otra parte, Alex Caniggia había exaltado sus coincidencias con Javier Milei en un tweet: “El Peluca y yo tenemos que ser grandes amigos. Me siento muy identificado (con él) y pensamos igual, además los dos odiamos a nuestros progenitores”, blanqueó súper polémico.

De hecho, cuando el líder de La Libertad Avanza se ubicó como el candidato más votado de las PASO había festejado con sarcasmo: “Vamos por un país sin delincuencia, seguro y más que nada con dólares. Fuera los barats”.