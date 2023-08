Vicky Xipolitakis sorprendió a su amado hijo Salvador Uriel con un costosísimo regalo que el nene le pedía desde hace tiempo. Muy contenta por la feliz reacción del pequeño al recibirlo, la mediática compartió en Instagram las fotos del obsequio mega “top”.

Xipoliatakis le obsequió a Salvador un auto a batería UTV Can Am Maverick Xl 2023. Según eltrecetv, saldría alrededor de ¡un millón de pesos! “Este regalo era el que tanto mi hijo me pedía”, expresó Vicky, adelantándose al Día de la Niñez.

Acto seguido, remarcó lo agradecida que se siente por tener a su hijo en su vida. “Nunca imaginé cuánto amor mi corazón podría tener, hasta que una personita me dijo MAMÁ”, cerró, siempre muy dulce y cariñosa con su hijo.

ASÍ ES LA NUEVA CASA DE VICKY XIPOLITAKIS

Tras mucha angustia e incertidumbre, Vicky está súper feliz por su nuevo hogar junto a su hijito.

Junto a fotos de su propiedad, la mediática expresó en Instagram su inmensa emoción.

“Tengo mucha felicidad de poder compartirles esta noticia. Después de tanto tenemos nuestro hermoso y cálido hogar... ¡MUDADOS!”, expresó junto a fotos en las que se la ve luciendo un vestido blanco, en un hermoso living, mientras le hace “upa” a su hijo.