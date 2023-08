Siempre muy compinche con sus seguidores de Instagram, la modelo Barby Franco compartió a través de sus stories las fotos más lindas de su hija, Sarah Burlando, jugando con su perro. A la nena se la puede ver sonriente, súper contenta, mientras interactúa con el animal, que se acerca a ella con total tranquilidad. “Dientes”, sumó, divertida, por la dentadura del animal, que parece que sonríe.

Acto seguido, la pareja de Fernando Burlando comenzó a recibir un montón de críticas. ¿El motivo? Muchos usuarios le comentaron que sería peligroso que deje a su hija cerca de su mascota, porque podría lastimarla. Harta de este tipo de comentarios, la modelo hizo un tremendo descargo mirando a cámara.

“Todo el mundo diciendo: ‘Pero el perro la pudo haber mordido’. No señor, conozco a mis perros, por algo la puse al lado de Dientes. Cómo la ven a ella así, con los dientes, es porque sonríe. Se pone feliz, no es porque te va a morder y es un amor. Obviamente, con otros perros que no conozco no la expongo. Pero con Dientes, sí”, expresó Barby, haciendo hincapié en que su mascota sería incapaz de hacerle daño a su hijita.

BARBY FRANCO DEFENDIÓ A SU MASCOTA “DIENTES”

Antes de cerrar, Barby Franco remarcó que Dientes, su mascota, es muy cariñosa con Sarah Burlando.

“Aparte no le hizo nada, le dio un narizazo... Tiene la sonrisa más linda que existe. Jamás le haría daño a mi hija”, cerró Barby, defendiendo al animal.