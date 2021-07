Polémicos tweets de Cristian U en contra de Denise Dumas por el final de Hay que ver: "Karma"

Luego de que Denise Dumas manifestara su preocupación por haberse quedado sin trabajo tras el final de Hay que ver (El Nueve), Cristian U le hizo un fuerte reproche en Twitter. Muy picante, el exparticipante de Gran Hermano recordó lo mal que le cayó cuando la conductora lo criticó por haber pasado música en una fiesta clandestina.

"Con lo bien que me cae, hoy es víctima de esto que vivimos muchos argentinos hace más de un año. Y cuando yo fui a tocar a esa fiesta clandestina, me hicieron pelota. Hoy se dan cuenta lo que es no poder ganar la guita honestamente", escribió en Twitter junto a la replica de la noticia de Ciudad Magazine que informaba que Denise está muy preocupada por su situación actual.

"Algunos sólo se dan cuenta de la necesidad cuando la pasan", se mostró de acuerdo un seguidor. "Y les encanta hablar porque no tienen otro contenido", redobló la apuesta Cristian.

"¡Así es! Los de la TV se creían con el derecho de señalar con el dedo a los que no tenían un mango y tenían que salir, 'quédate en casa' decían, cuando le toca a uno...", sumó una seguidora.

Entonces, Cristian cerró apuntando muy fuerte contra los dichos de Dumas. "Exacto, exacto. Muchos, no todos, hablaban como si fueran delincuentes los que salían a ganar el mango y ellos, calentitos en sus sillitas ganando sus buenos manguitos... Karma, bendito karma", sentenció.