Nicolás Pauls reveló el fuerte motivo por el que no formaría parte de MasterChef Celebrity: "No podría cocinar un cadáver"

Mientras muchos famosos harían lo que fuese por incorporarse a MasterChef Celebrity 3 (Telefe), Nicolás Pauls deja bien en claro que él no formaría ni ahí parte del programa y contó por qué con una fuerte frase que llamó la atención.

"Pasa que soy vegano y no podría cocinar un cadáver", expresó en diálogo con El show del espectáculo que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, remarcando su amor por los animales.

Además, el actor admitió que no sabe muy bien cómo es la dinámica del programa porque elige no mirarlo.

"No lo consumo para saber qué se hace ahí. Cada cual atiende su juego y elige qué ver y qué consumir. Ojalá que cada uno lo elija decidiendo realmente, no de manera casi inducida. No me sentiría cómodo que me propongan cocinar un cadáver", sumó haciendo hincapié en que respeta a los animales y eso le impediría romper con sus creencias con tal de formar parte del show.

Y se despidió revelando que tampoco tiene TV y que se informa únicamente gracias a Internet.

"Hace treinta años que no tengo televisión. Me informo con la computadora. Si elijo ver algo es alguna serie, pero la verdad que no consumo mucho", sentenció, contundente.