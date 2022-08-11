POLÍTICA DE PRIVACIDAD
ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A., CUIT: 30-63698925-4, CON DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE LIMA 1261, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES, (EN ADELANTE “ARTEAR”), ADOPTA LA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDAD, CON EL OBJETO DE PROTEGER A LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES (EN ADELANTE EL “USUARIO O LOS “USUARIOS”) OBTENIDOS A TRAVÉS DE SU MARCA COMERCIAL “CIUDAD MAGAZINE”, WEB SITE WWW.CIUDAD.COM.AR
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5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
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6. MODIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL
LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR EL USUARIO, FORMAN PARTE DE UN ARCHIVO QUE CONTENDRÁ SU PERFIL. ACCEDIENDO AL MISMO, EL USUARIO PUEDE MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR SU PERFIL EN CUALQUIER MOMENTO, ESTO A SU VEZ, PERMITIRÁ BRINDARLE SERVICIOS Y CONTENIDOS PERSONALIZADOS Y ACORDES A SUS NECESIDADES E INTERESES.
EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES TIENE LA FACULTAD DE EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LOS MISMOS EN FORMA GRATUITA A INTERVALOS NO INFERIORES A SEIS MESES, SALVO QUE SE ACREDITE UN INTERÉS LEGÍTIMO AL EFECTO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14, INCISO 3 DE LA LEY Nº 25.326.
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ÓRGANO DE CONTROL DE LA LEY Nº 25.326, TIENE LA ATRIBUCIÓN DE ATENDER LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACIÓN AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PARA CONTACTAR A LA MISMA: AV. PTE. GRAL. JULIO A. ROCA 710 PISO; 2º (C1067ABP) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - TEL: (+5411) 3988-3968.
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7. MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
ARTEAR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO SU POLÍTICA DE PRIVACIDAD, A FIN DE ADAPTARLA A NUEVOS REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS, JURISPRUDENCIALES, TÉCNICOS Y/O TODOS AQUELLOS QUE LE PERMITAN BRINDAR MEJORES SERVICIOS Y CONTENIDOS, RAZÓN POR LA CUAL SE ACONSEJA CONSULTAR LAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD REGULARMENTE EN EL SITIO WWW.CIUDAD.COM.AR.
8. PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR EL USUARIO AL REGISTRARSE EN WWW.CIUDAD.COM.AR, ESTÁN RESGUARDADOS TECNOLÓGICAMENTE.
EL USUARIO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE RESGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE SU PALABRA CLAVE (PASSWORD) Y LA INFORMACIÓN DE SU CUENTA. ASIMISMO, TIENE LA OBLIGACIÓN DE SALIR DE SU CUENTA Y CERRAR LA VENTANA DE SU NAVEGADOR CUANDO FINALICE SU ACTIVIDAD EN WWW.CIUDAD.COM.AR
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9. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
LA UTILIZACIÓN DE WWW.CIUDAD.COM.AR CON O SIN REGISTRACIÓN POR PARTE DEL USUARIO INDICA LA ACEPTACIÓN ABSOLUTA DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
10. RESPONSABILIDAD
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11. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN
EN RELACIÓN CON ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD RIGEN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 25.326 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y DEMÁS NORMATIVA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN ES LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO HUMANOS DE LA NACIÓN.
EN CASO DE SURGIR CUALQUIER CONTROVERSIA RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE, LA MISMA SERÁ DIRIMIDA POR LOS TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.