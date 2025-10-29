La tarta de cebolla y queso es un plato que con su sabor y textura cremosa se convierte en una opción contundente y deliciosa para cualquier día, con ingredientes accesibles y un paso a paso sencillo.

El agregado secreto que convierte esta tarta en una obra maestra de sabor inesperado es la incorporación de panceta al relleno. Además, la receta propone una masa casera quebrada que, precocida con peso, asegura la crocancia.

Ingredientes para tarta de cebolla y queso

Masa

400 g de harina.

200 g de manteca.

Sal y pimienta, a gusto.

Un huevo.

Una yema.

Relleno

300 g de panceta.

2 cebollas grandes.

250 g de queso parmesano o el que más te guste.

200 cc de crema de leche.

2 huevos.

Pimienta, a gusto. Sal no porque ya la panceta tiene sal y el queso parmesano también es salado.

La receta para hacer una increíble tarta de queso y cebolla. Cucinare.TV.

Procedimiento

Masa

En un bowl, poner la harina, la manteca bien fría, la sal y empezar a deshacer la manteca formando una especie de arenado. Cuando está todo medianamente integrado, agregar los huevos y unir todo. No es necesario amasar, sólo hay que unir bien todos los ingredientes y que la masa quede como en el video. Llevar a heladera por una hora. Estirar y colocar en un molde previamente enmantecado y enharinado. Colocarle encima papel aluminio y un peso que puede ser de piedras o de porotos secos. Llevar a horno a darle una cocción previa hasta que la masa quede firme.

Relleno

Cortar la cebolla en juliana y la panceta en lardones que es cuando cortamos la panceta y nos queda intercalado carné, grasa, carne, grasa. En una sartén caliente, colocar la panceta sin agregar aceite. Una vez dorada, retirarla y, en la misma sartén, saltear la cebolla hasta que esté dorada; luego volver a colocar la panceta Llevar esto a un bowl, agregar la crema de leche, los huevos y el queso parmesano. Incorporar todo bien, rellenar la tarta y cubrir con queso parmesano. Llevar a horno hasta que esté bien dorada.

