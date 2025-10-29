Los libritos de queso son de los preferidos de la panadería. Su textura hojaldrada, su sabor a grasa y queso, y su forma plegada, los convierten en el bocado perfecto para acompañar el mate de la mañana o la tarde.

El secreto de un librito de queso impecable reside en la técnica del empaste y los dobleces. Esta receta revela el proceso exacto para integrar la margarina a la masa base (con un toque de queso rallado) y cómo darle las vueltas dobles que crean las capas internas.

Ingredientes para libritos de queso

300 g de harina 0000.

150 cc de agua.

10 g de sal.

Una cdta de levadura seca.

3 cda de queso rallado.

Una cdta de miel.

25 g de grasa.

Para el empaste

85 g de margarina.

La receta para preparar libritos de queso. Cucinare.TV.

Procedimiento

Armar la masa haciendo una corona con los secos. Luego agregar los ingredientes húmedos. Integrar y amasar. Descansar 20 minutos. Estirar en forma de rectángulo y colocar la margarina pomada sobre la masa o colocarla fría (previamente estirada con palote sobre dos papeles separadores y llevada al frío). Tapar como un sobre el empaste con la masa. Estirar y dar una vuelta doble. Dejar que la masa descanse tapada durante 20 minutos. Volver a estirar y dar otra vuelta doble. Dejar descansar 20 minutos más. Estirar y cortar los bordes. Cortar dos rectángulos. Pintar una cara con huevo batido y plegar la masa a la mitad a lo largo. Cortar el ancho de los libritos de 4 cm y llevar a una placa enmantecada. Dejar fermentar durante una hora. Llevar al horno a 190° durante 18 minutos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/