La empanada de carne es la reina indiscutida, pero la creatividad en la cocina nos permite explorar rellenos que desafían la tradición. Esta propuesta se dirige a quienes buscan una alternativa vegetariana o un sabor diferente, logrando un contraste de texturas.

El secreto de este relleno está en la combinación de ingredientes tan simples como inesperados: la base es la papa frita, que se mezcla con el potente sabor del queso cheddar. Al freír la empanada, el queso se derrite y el puré interior se vuelve cremoso.

Ingredientes para empanadas de papas y cheddar

Panceta en fetas.

Papas fritas en bastones.

Queso cheddar en fetas.

Cebollas de verdeo cortada en rodajas.

Discos de empanada.

Aceite para freír.

Procedimiento

Dorar la panceta en una sartén caliente. Una vez dorada, retirar y cortar en tiras. Cortar las papas fritas en cubos pequeños y el queso cheddar en tiras. En un bowl, mezclar todos los ingredientes. Rellenar los discos de empanada, cerrar y repulgar. Freír en aceite caliente. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Servir.

