La empanada de carne es la reina indiscutida, pero la creatividad en la cocina nos permite explorar rellenos que desafían la tradición. Esta propuesta se dirige a quienes buscan una alternativa vegetariana o un sabor diferente, logrando un contraste de texturas.
El secreto de este relleno está en la combinación de ingredientes tan simples como inesperados: la base es la papa frita, que se mezcla con el potente sabor del queso cheddar. Al freír la empanada, el queso se derrite y el puré interior se vuelve cremoso.
Ingredientes para empanadas de papas y cheddar
- Panceta en fetas.
- Papas fritas en bastones.
- Queso cheddar en fetas.
- Cebollas de verdeo cortada en rodajas.
- Discos de empanada.
- Aceite para freír.
Procedimiento
- Dorar la panceta en una sartén caliente. Una vez dorada, retirar y cortar en tiras.
- Cortar las papas fritas en cubos pequeños y el queso cheddar en tiras.
- En un bowl, mezclar todos los ingredientes.
- Rellenar los discos de empanada, cerrar y repulgar.
- Freír en aceite caliente. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
- Servir.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/