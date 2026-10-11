Sylvester Stallone vuelve a ponerse al frente de Tulsa King, el drama criminal que le permitió asumir su primer gran papel protagonista en televisión. Después de tres temporadas expandiendo los negocios de Dwight Manfredi, la cuarta entrega llevará al mafioso a enfrentarse con nuevas amenazas.

La temporada 4 tendrá 10 episodios, se estrenará el 16 de octubre de 2026 en Paramount+, y los capítulos llegarán semanalmente.

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Terence Winter continúa vinculado como guionista y productor ejecutivo, mientras que Dave Erickson es el showrunner de esta nueva etapa.

De qué trata Tulsa King

La serie sigue a Dwight “The General” Manfredi, un capo de la mafia de Nueva York que recupera la libertad después de pasar 25 años en prisión. En lugar de recibir una recompensa por haber mantenido silencio, su organización lo envía a Tulsa, Oklahoma, para comenzar prácticamente desde cero.

La serie sigue a Dwight "The General" Manfredi, un capo de la mafia de Nueva York

Dwight comprende rápidamente que su antigua familia mafiosa ya no tiene demasiado interés en él. Decide entonces construir su propia organización criminal con un grupo de personajes locales que poco tienen que ver con los tradicionales integrantes de la mafia.

Desde entonces, su imperio fue creciendo, pero también lo hicieron sus enemigos. La cuarta temporada retoma la historia después de los conflictos que marcaron la entrega anterior.

Qué se sabe de la temporada 4

El primer adelanto anticipa una nueva escalada en la lucha por el poder. Dwight deberá proteger todo lo que consiguió construir en Tulsa mientras intenta mantener unido a un grupo que se convirtió en su nueva familia.

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La principal incorporación es Kevin Pollak, quien interpreta al agente especial del FBI Musso. El personaje llega dispuesto a investigar los movimientos de Manfredi y agrega presión desde el terreno policial a los problemas que el protagonista ya enfrenta dentro del mundo criminal.

También se suma David Costabile como Ray, mientras que varios de los personajes centrales de las temporadas anteriores vuelven a acompañar a Stallone.

El futuro de Tulsa King después de Taylor Sheridan

La nueva temporada llega en un momento particular para la franquicia. Taylor Sheridan, cocreador de Tulsa King junto con Terence Winter, dejó su acuerdo general con Paramount para iniciar una nueva etapa profesional con NBCUniversal.

Su salida generó interrogantes sobre el futuro de las producciones que desarrolló para Paramount, pero la compañía decidió continuar con Tulsa King. La serie mantiene a Stallone no solamente como protagonista, sino también como uno de sus productores ejecutivos.

La temporada 4 de Tulsa King tendrá 10 episodios y se estrena el 16 de octubre de 2026 en Paramount+.

Además, el universo ya comenzó a expandirse. Samuel L. Jackson fue presentado en la tercera temporada como Russell Lee Washington Jr., un personaje que funciona como punto de partida para NOLA King, un spin-off ambientado en Nueva Orleans.

Cómo es el reparto de Tulsa King