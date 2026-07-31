Una promesa hecha en medio de la tragedia puede convertirse en el motor de un viaje inesperado. Esa es la idea que impulsa El último traje, la película argentina protagonizada por Miguel Ángel Solá, la historia de un hombre de casi 90 años decidido a cumplir una deuda pendiente antes de que sea demasiado tarde.

Disponible en Disney+, la producción que combina drama, memoria y amistad propone un recorrido por distintos países de Europa mientras reconstruye una vida marcada por el Holocausto.

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Dirigida por Pablo Solarz, la película tiene una duración de 91 minutos. A través de un relato íntimo y con toques de humor, sigue a un sobreviviente que emprende un viaje para reencontrarse con la persona que le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial.

De qué trata El último traje

La historia gira en torno a Abraham Bursztein, un sastre judío de 88 años que vive en Buenos Aires. Convencido de que el final de su vida está cerca y sin compartir los planes de su familia, decide marcharse en secreto hacia Europa.

El último traje dura 91 minutos y se puede ver por Disney.

Su destino es Polonia, donde espera encontrar al amigo que lo protegió cuando era apenas un adolescente durante la ocupación nazi. Para Abraham, ese reencuentro representa la oportunidad de agradecer un gesto que hizo posible su supervivencia.

El viaje, sin embargo, está lejos de ser sencillo. La edad, las dificultades del idioma y una serie de imprevistos convierten el recorrido en una sucesión de encuentros con personas que terminan ayudándolo a continuar su camino.

El tráiler de la película El Último Traje.

Sin revelar los principales giros, la película alterna momentos de emoción, humor y reflexión mientras reconstruye la historia de un hombre que intenta cerrar una de las etapas más dolorosas de su vida.

Una historia sobre la memoria y las segundas oportunidades

El último traje centra su atención en las consecuencias que ese episodio dejó en la vida de su protagonista muchos años después.

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Aborda temas como la gratitud, el paso del tiempo, la identidad y la importancia de mantener las promesas. En lugar de reconstruir los hechos históricos mediante grandes escenas bélicas, el relato pone el foco en las personas y en la huella que dejaron los vínculos construidos en circunstancias extremas.

Equilibrio entre la emoción y el humor

El último traje recibió una valoración mayoritariamente positiva por la interpretación de Solá y por la sensibilidad con la que aborda una historia atravesada por la memoria y el exilio.

La crítica destacó que la ficción evita el melodrama y encuentra equilibrio entre la emoción y el humor durante el recorrido del protagonista.

Solá es Abraham Bursztein, un sastre judío de 88 años que vive en Buenos Aires.

Las reseñas coincidieron en que la actuación del protagonista sostiene una historia que combina el formato de una road movie con un drama humano centrado en la memoria, la gratitud y el paso del tiempo.

Cómo es el reparto de El último traje