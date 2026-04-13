En julio de 2026, el cine argentino sumará una apuesta fuerte con el inicio del rodaje de “El algoritmo del rey”, un thriller dramático que se mete de lleno en uno de los temas más calientes de la actualidad: el control invisible de los algoritmos, los datos y las redes sobre nuestras vidas.

La película, dirigida por Alan Greyck y Nicolás Cáceres y con guion de Juan Paya, propone una mirada inquietante sobre cómo se construye la realidad en tiempos donde la información circula más rápido que la verdad.

Un elenco de peso para una historia incómoda

El film cuenta con un elenco de lujo: Pablo Yotich, Clara Kovacic y Carolina Papaleo lideran la historia, acompañados por Alejandro Fiore, Vanessa Pérez Prieto, Rubén Cuello, Alejandro Müller, Juan Paya y Loren Acuña, y la participación especial de Raúl Rizzo.

En este universo, los vínculos, el deseo, el poder y la manipulación se entrelazan en un clima tenso y realista, donde nada es lo que parece y las víctimas muchas veces ni siquiera saben que lo son.

Foto: prensa

El poder digital, bajo la lupa

La trama pone en tensión qué vemos, qué consumimos y qué creemos estar eligiendo. El poder ya no se impone de manera directa, sino que opera en silencio, a través de sistemas que procesan datos, anticipan comportamientos y moldean decisiones.

En ese entramado, las estafas virtuales, la manipulación emocional y las fake news dejan de ser hechos aislados para formar parte de una lógica mayor, donde el control se vuelve casi imperceptible.

Voces del elenco: “No es ciencia ficción, es ahora”

Lejos de discursos complacientes, “El algoritmo del rey” busca interpelar al espectador y generar preguntas más que respuestas. “Esta película habla de algo que ya está pasando. No es ciencia ficción: es ahora”, sostuvo Pablo Yotich.

En la misma línea, Clara Kovacic advirtió: “Lo más inquietante es que el control ya no se percibe como control”. Por su parte, Carolina Papaleo remarcó: “Es una historia profundamente actual, incómoda y necesaria”.

Un proyecto argentino con mirada global

“Filmar esta historia en Argentina la vuelve todavía más potente. Es un fenómeno global, pero con impacto directo en cómo vivimos hoy”, afirmó el director Alan Greyck, subrayando el cruce entre lo local y lo global que atraviesa el proyecto.

El rodaje, que se llevará a cabo durante julio de 2026, apuesta a una propuesta visual intensa y moderna, pensada tanto para el circuito de festivales como para plataformas internacionales.

En un contexto de transformación de la industria audiovisual, “El algoritmo del rey” se posiciona como un gesto de resistencia cultural, proponiendo un cine que incomoda y pone en evidencia los mecanismos invisibles del poder digital. Porque cuando el funcionamiento del sistema se vuelve visible, deja de operar de la misma manera.