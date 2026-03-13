Disney+ presentó el tráiler oficial de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, la nueva miniserie que revive el universo de la icónica comedia familiar Malcolm in the Middle. La producción tendrá cuatro episodios y llegará a la plataforma el próximo 10 de abril, con el esperado regreso de varios de los protagonistas originales.

La historia retoma la vida de Malcolm años después de la serie original. Tras haber mantenido a su familia alejada de su vida durante más de una década, el personaje se ve obligado a volver a encontrarse con ellos cuando Hal y Lois exigen su presencia para celebrar su 40º aniversario.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta (Foto: gentileza Disney+)

La miniserie reúne nuevamente a figuras centrales del elenco original como Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama).

Además, la producción suma nuevos personajes que ampliarán el universo de la historia. Entre ellos aparecen Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly; Kiana Madeira como Tristan, la novia del protagonista; y Caleb Ellsworth-Clark en el papel de Dewey.

La miniserie es una producción de Disney Branded Television junto a 20th Television y New Regency. El creador de la serie original, Linwood Boomer, regresa como guionista y productor ejecutivo, acompañado por Bryan Cranston y otros reconocidos productores del proyecto.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta (Foto: gentileza Disney+)

El regreso de la familia más caótica de la televisión llega con un fuerte componente nostálgico: mientras los fanáticos esperan los nuevos episodios, los 151 capítulos originales de Malcolm in the Middle continúan disponibles en Disney+.

