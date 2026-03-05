En pleno Día Mundial del Libro en el Reino Unido, HBO sacudió el mundo de los fanáticos de la magia al anunciar los nuevos nombres que se suman al elenco de la esperada serie original de Harry Potter.

El anuncio refuerza el avance de la producción y deja en claro el compromiso de la plataforma con reunir a un grupo de jóvenes talentos para encarnar a los icónicos estudiantes de Hogwarts.

La noticia llegó desde Buenos Aires este 5 de marzo de 2026 y puso el foco en el núcleo de alumnos que representarán a las cuatro casas más famosas de la literatura fantástica: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw.

Estos nuevos actores se suman a los ya confirmados Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley).

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter (Fotos: Warner Bros. Discovery)

Quiénes son los nuevos estudiantes de Hogwarts en la serie de Harry Potter

El elenco se amplió con la incorporación de jóvenes intérpretes que darán vida a personajes clave de cada casa:

GRYFFINDOR:

Asha Soetan será Angelina Johnson

Eire Farrell interpretará a Katie Bell

Serrana Su-Ling Bliss será Alicia Spinnet

Orson Matthews dará vida a Oliver Wood

Ethan Smith será Lee Jordan

SLYTHERIN:

D’Angelou Osei-Kissiedu como Graham Montague

Laila Barwick será Pansy Parkinson

Oliver Croft interpretará a Marcus Flint

James Dowell será Lucian Bole

Cornelius Brandreth como Terence Higgs

Henry Medhurst será Peregrine Derrick

Dylan Heath como Adrian Pucey

Eddison Burch será Miles Bletchley

HUFFLEPUFF:

India Moon interpretará a Hannah Abbott

James Trevelyan Buckle será Justin Finch-Fletchley

Cian Eagle-Service como Ernest MacMillan

Jazmyn Lewin será Susan Bones

RAVENCLAW:

Anjula Murali será Padma Patil

Eve Walls interpretará a Lisa Turpin

Aaron Zhao como Terry Boot

Scarlett Archer será Penelope Clearwater

Una producción fiel a la saga y con el sello de J.K. Rowling

La serie promete ser una adaptación fiel de la saga de libros escrita por J.K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva. El rodaje se lleva a cabo en los Warner Bros.

Studios Leavesden y cuenta con un equipo de lujo: Francesca Gardiner está a cargo del guion y la producción, mientras que Mark Mylod será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO.

El equipo de producción ejecutiva se completa con J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films, en asociación con Warner Bros. Television.

La expectativa crece entre los seguidores de Harry Potter, que esperan ver cómo estos nuevos rostros le darán vida a los personajes que marcaron a toda una generación.