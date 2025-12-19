Ciudad Magazine renueva su grilla con una atractiva selección de películas para disfrutar durante el fin de semana, combinando acción, drama, comedia y clásicos del cine. Conocé la programación completa de películas del sábado 20 y domingo 21, con horarios y títulos imperdibles.
Películas del sábado 20 en Ciudad Magazine
- 13:00 – El abismo (The Ledge, 2011)Un thriller cargado de tensión que sigue a un grupo de amigos atrapados en una situación límite al borde de un rascacielos.
- 14:45 – Emboscada (American Siege, 2021) Bruce Willis protagoniza este film de acción donde un ex policía debe enfrentar una peligrosa toma de rehenes.
- 16:30 – El caso Heineken (Kidnapping Mr. Heineken, 2015) Basada en hechos reales, narra el secuestro del magnate cervecero Alfred Heineken.
- 18:00 – Snatch: cerdos y diamantes (Snatch, 2000) El clásico de Guy Ritchie que mezcla crimen, humor negro y personajes inolvidables.
- 20:00 – Manhattan Sur (Year of the Dragon, 1985) Un intenso policial protagonizado por Mickey Rourke, ambientado en el submundo del crimen neoyorquino.
- 22:15 – Lo que no te mata (What Doesn’t Kill You, 2008) Drama criminal sobre la amistad, la traición y las segundas oportunidades.
Películas del domingo 21 en Ciudad Magazine
- 13:00 – Casi amigos (Almost Friends, 2016) Una comedia romántica sobre vínculos, decisiones y amores no correspondidos.
- 14:45 – Hechizo de luna (Moonstruck, 1987) El inolvidable clásico romántico protagonizado por Cher y Nicolas Cage.
- 16:30 – Secretos compartidos (Secretos compartidos, 2005) Un drama intenso que explora relaciones ocultas y verdades silenciadas.
- 18:30 – Almas pasajeras (Passengers, 2008) Un thriller psicológico que cruza crimen, obsesión y misterio.
- 20:00 – Igualita a mí (2000) Comedia argentina protagonizada por Florencia Bertotti, Adrián Suar, Claudia Fontán, Laurita Fernández y Florencia Miller.
- 22:00 – Juegos prohibidos (Alpha Dog, 2006) Basada en un caso real, este drama criminal retrata una tragedia juvenil en Estados Unidos.