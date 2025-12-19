Ciudad Magazine renueva su grilla con una atractiva selección de películas para disfrutar durante el fin de semana, combinando acción, drama, comedia y clásicos del cine. Conocé la programación completa de películas del sábado 20 y domingo 21, con horarios y títulos imperdibles.

13:00 – El abismo (The Ledge, 2011)Un thriller cargado de tensión que sigue a un grupo de amigos atrapados en una situación límite al borde de un rascacielos.

14:45 – Emboscada (American Siege, 2021) Bruce Willis protagoniza este film de acción donde un ex policía debe enfrentar una peligrosa toma de rehenes.

16:30 – El caso Heineken (Kidnapping Mr. Heineken, 2015) Basada en hechos reales, narra el secuestro del magnate cervecero Alfred Heineken.

18:00 – Snatch: cerdos y diamantes (Snatch, 2000) El clásico de Guy Ritchie que mezcla crimen, humor negro y personajes inolvidables.

20:00 – Manhattan Sur (Year of the Dragon, 1985) Un intenso policial protagonizado por Mickey Rourke, ambientado en el submundo del crimen neoyorquino.