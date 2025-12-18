Desde su lanzamiento en Netflix, los datos de audiencia de esta serie, aunque contradictorios, generaron sorpresa.

Según informes de seguimiento de series de streaming, su nueva temporada logró alcanzar un hito inesperado: pese al cambio de protagonista y las divisiones en la crítica, se destacó por uno de los arranques más hablados del año.

Un artículo de Collider señala que, aunque la recepción crítica fue tibia, el volumen de búsquedas y visualizaciones en los primeros días situó la serie entre los lanzamientos más “viralizados” de la plataforma a nivel global.

// La dramática historia real detrás de Heweliusz, una de las series más vistas en Netflix

Estamos haciendo referencia a The Witcher 4, uno de los caballos de batalla de Netflix, que cambió a su protagonista en medio de la historia.

Récord a pesar del cambio

La cuarta temporada de The Witcher, estrenada el 30 de octubre de 2025, marca un nuevo capítulo en la saga al presentar a Liam Hemsworth como el legendario brujo Geralt de Rivia, reemplazando a Henry Cavill tras tres temporadas.

Hemsworth asumió el papel de Geralt luego de que Cavill anunciara su salida en octubre de 2022.

El récord “inesperado” viene de dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, la serie experimentó una de sus caídas más pronunciadas en número de visualizaciones respecto a temporadas anteriores: fuentes de GamesRadar indican que en la primera semana la temporada acumuló apenas 7,3 millones de vistas, lo que representa una caída de más del 50 % respecto al debut de la tercera temporada.

Por otro lado, la repercusión mediática, crítica y en redes sociales se elevó considerablemente: el cambio de actor, la promesa de adaptación de los libros finales de Andrzej Sapkowski y la apertura de una quinta y última temporada generaron un nivel de atención superior al habitual.

El tráiler oficial de la temporada 4 de The Witcher, por Netflix.

Este doble-movimiento —menos visualizaciones pero mayor visibilidad mediática— permitió que la temporada 4 de The Witcher se convierta en una especie de fenómeno paradojal: no tanto por su éxito clásico, sino por el debate que provocó.

Los cambios de reparto y de tono se convirtieron en temas de conversación global, con fans, críticos y analistas discutiendo si se trata de un reinicio exitoso, un desliz o un caso de “la historia detrás de la serie” que supera su propio contenido.

El brujo Geralt reuniéndose nuevamente con ­Ciri y Yennefer

Por qué cambió el actor

El contexto ayuda a entenderlo. Hemsworth asumió el papel de Geralt luego de que Cavill anunciara su salida en octubre de 2022, citando nuevos proyectos personales.

La producción, por su parte, aprovechó ese cambio para anunciar que las temporadas 4 y 5 cubrirían los tres libros finales de la saga original de Sapkowski: Baptism of Fire, The Tower of the Swallowy Lady of the Lake. Dicho anuncio, sumado al reparto ampliado —entre ellos actores como Laurence Fishburne—, alimentó la expectativa sobre un nuevo “renacimiento” de la serie.

De qué trata The Witcher 4

En cuanto al contenido narrativo, esta temporada sigue al brujo Geralt, ahora interpretado por Hemsworth, reuniéndose nuevamente con ­Ciri y Yennefer mientras nuevas alianzas se forjan y viejos enemigos resurgen en el Continente.

// De qué se trata el thriller que fue cancelado en 2017 y ahora arrasa Netflix

La serie trata tanto la cacería de monstruos como la intriga política, el destino y la construcción de mitos, con un tono que busca renovarse sin abandonar sus raíces.