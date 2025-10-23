Este fin de semana, Ciudad Magazine presenta una tarde de maratón imperdible con los mejores éxitos del cine internacional. Prepárate para disfrutar de aventura, ciencia ficción y acción con títulos que marcaron generaciones, desde Hombres de Negro hasta El Justiciero y Machete Kills.
SÁBADO 25 DE OCTUBRE – Maratón “Hombres de Negro” y acción sin límites+
Sumergite en el universo secreto de los agentes más carismáticos del cine. Acción, humor y extraterrestres en una saga inolvidable.
- 11:00 – Hombres de Negro (1997) Los agentes J y K protegen la Tierra de amenazas alienígenas en esta icónica película protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones.
- 12:30 – Hombres de Negro II (2002) Regresan los agentes para enfrentar un nuevo peligro intergaláctico con más humor y efectos especiales.(IMDb: 6.2)
- 14:00 – Hombres de Negro 3 (2012) Viajes en el tiempo y acción en una de las entregas más emocionantes de la saga.
- 15:45 – Hombres de Negro: Internacional (2019) Nuevos agentes y nuevas misiones en esta versión moderna protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson.(IMDb: 5.6)
- 17:45 – El Justiciero (The Equalizer, 2014)Denzel Washington interpreta a un exagente que usa sus habilidades para hacer justicia en las calles.(IMDb: 7.2)
- 20:00 – El Justiciero 2 (The Equalizer 2, 2018)Segunda entrega de la saga con más venganza, estrategia y acción pura.(IMDb: 6.7)
- 22:00 – Machete Kills (2013)El héroe más temerario del cine regresa con una misión explosiva. Dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Danny Trejo, Mel Gibson y Michelle Rodríguez.(IMDb: 5.6)
🎬 DOMINGO 26 DE OCTUBRE – Aventuras, fantasía y grandes historias
12:30 – Jumanji: Siguiente Nivel (2019)
El grupo regresa al videojuego con nuevos retos, paisajes salvajes y mucho humor. Protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black.
14:30 – El Avispón Verde (2011)
Una mezcla de acción y comedia protagonizada por Seth Rogen y Jay Chou.
16:30 – Almas Pasajeras (Passengers, 2008)
Un thriller psicológico con Anne Hathaway y Patrick Wilson, donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa.
18:00 – La Red (1995)
Sandra Bullock protagoniza este clásico del suspenso sobre el poder y el peligro del mundo digital.
20:00 – El Ratón Pérez – Cine Nacional
Una entrañable historia familiar argentina basada en el mítico personaje que roba dientes y regala sueños.
21:45 – El Sorprendente Hombre Araña (2012) – GRAN CINE DEL DOMINGO
Andrew Garfield da vida a un nuevo Peter Parker en esta emocionante versión del clásico héroe de Marvel.