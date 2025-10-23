Este fin de semana, Ciudad Magazine presenta una tarde de maratón imperdible con los mejores éxitos del cine internacional. Prepárate para disfrutar de aventura, ciencia ficción y acción con títulos que marcaron generaciones, desde Hombres de Negro hasta El Justiciero y Machete Kills.

SÁBADO 25 DE OCTUBRE – Maratón “Hombres de Negro” y acción sin límites+

Sumergite en el universo secreto de los agentes más carismáticos del cine. Acción, humor y extraterrestres en una saga inolvidable.

Tommy Lee Jones y Will Smith en Hombres de negro (1997)

11:00 – Hombres de Negro (1997) Los agentes J y K protegen la Tierra de amenazas alienígenas en esta icónica película protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones .

12:30 – Hombres de Negro II (2002) Regresan los agentes para enfrentar un nuevo peligro intergaláctico con más humor y efectos especiales. (IMDb: 6.2)

14:00 – Hombres de Negro 3 (2012) Viajes en el tiempo y acción en una de las entregas más emocionantes de la saga.

15:45 – Hombres de Negro: Internacional (2019) Nuevos agentes y nuevas misiones en esta versión moderna protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson . (IMDb: 5.6)

17:45 – El Justiciero (The Equalizer, 2014)Denzel Washington interpreta a un exagente que usa sus habilidades para hacer justicia en las calles. (IMDb: 7.2)

20:00 – El Justiciero 2 (The Equalizer 2, 2018) Segunda entrega de la saga con más venganza, estrategia y acción pura. (IMDb: 6.7)

22:00 – Machete Kills (2013)El héroe más temerario del cine regresa con una misión explosiva. Dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por Danny Trejo, Mel Gibson y Michelle Rodríguez.(IMDb: 5.6)

🎬 DOMINGO 26 DE OCTUBRE – Aventuras, fantasía y grandes historias

12:30 – Jumanji: Siguiente Nivel (2019)

El grupo regresa al videojuego con nuevos retos, paisajes salvajes y mucho humor. Protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black.

14:30 – El Avispón Verde (2011)

Una mezcla de acción y comedia protagonizada por Seth Rogen y Jay Chou.

16:30 – Almas Pasajeras (Passengers, 2008)

Almas Pasajeras (Passengers, 2008) con Anne Hathaway y Patrick Wilson

Un thriller psicológico con Anne Hathaway y Patrick Wilson, donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve difusa.

18:00 – La Red (1995)

Sandra Bullock protagoniza este clásico del suspenso sobre el poder y el peligro del mundo digital.

20:00 – El Ratón Pérez – Cine Nacional

Una entrañable historia familiar argentina basada en el mítico personaje que roba dientes y regala sueños.

21:45 – El Sorprendente Hombre Araña (2012) – GRAN CINE DEL DOMINGO

Andrew Garfield da vida a un nuevo Peter Parker en esta emocionante versión del clásico héroe de Marvel.