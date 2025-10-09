La espera terminó para los fanáticos del cine animado: Ángelo en el bosque mágico desembarca en las salas argentinas el jueves 9 de octubre y promete convertirse en uno de los grandes estrenos familiares del año.

Ángelo se enfrenta a criaturas increíbles en una travesía llena de magia y acción.

La película, una coproducción entre Francia y Luxemburgo, viene de cosechar elogios en festivales internacionales como Cannes y Annecy, y está basada en el cómic que ganó el prestigioso Pépite d’or en el Salon du Livre Jeunesse de Montreuil.

El trailer de Ángelo en el bosque mágico.

Una historia de coraje, amistad y naturaleza

La trama sigue a Ángelo, un chico de 10 años con alma de explorador, que vive una pesadilla digna de cualquier chico: sus padres lo olvidan en una parada en medio de la ruta durante un viaje familiar. Sin perder el tiempo, Ángelo se adentra en un bosque misterioso, donde lo esperan criaturas tan extrañas como entrañables: desde una nube con mal carácter hasta un monstruo gigante hecho de pasto.

En ese universo fantástico, el protagonista no solo tendrá que encontrar el camino de regreso a su familia y a su abuela enferma, sino también unir fuerzas con nuevos amigos para enfrentar a Ultra, un villano que amenaza con secar los manantiales y poner en peligro la vida del bosque.

Un despliegue visual que sorprende

Dirigida por Vincent Paronnaud (el mismo de “Persépolis”) y Alexis Ducord (“Zombillénium”), la película se luce con una animación que combina lo mejor del 3D con escenas 2D dibujadas a mano, logrando un estilo visual único y lleno de detalles.

La crítica internacional no escatimó en elogios: destacaron la creatividad, la energía y el carisma de los personajes, así como la capacidad de emocionar y hacer reír a grandes y chicos. “No tenemos miedo de los clichés si sirven para la historia”, aseguró Paronnaud, dejando en claro el espíritu libre y juguetón con el que encararon la producción.

Más que una aventura para chicos

“Ángelo en el bosque mágico” es mucho más que una simple aventura animada. La película transmite mensajes universales sobre el valor, la amistad, la cooperación y el cuidado de la naturaleza, pero lo hace sin bajar línea ni ponerse solemne. El resultado es una experiencia que invita a perderse en un bosque como ningún otro… y a encontrarse con una historia que queda grabada en la memoria.

Ficha técnica y datos clave del estreno

Título local: Ángelo en el bosque mágico

Título original: Angelo, dans la forêt mystérieuse

País: Francia

Idioma: Doblada al español

Duración: 82 minutos

Género: Animación

Año: 2024

Dirección: Vincent Paronnaud y Alexis Ducord

La cita es el jueves 9 de octubre en los cines de todo el país. Una oportunidad para que chicos y grandes se dejen llevar por la magia, la acción y el corazón de una película que ya conquistó a la crítica y ahora busca emocionar al público argentino.