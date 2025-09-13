En medio del auge que parece imparable de plataformas de suscripción en línea donde los creadores de contenido ofrecen material de consumo para adultos, Netflix cuenta en su catálogo con un polémico documental producido por la actriz Rashida Jones que explora los métodos de un sector de la rentable industria del cine triple X: la pornografía amateur.

De esta manera, los directores Jill Bauer y Rona Gradus investigaron el consumo de porno en campus universitarios y llevaron a cabo entrevistas con chicas de entre 18 y 21 años que fueron captadas a través de la red social Craigslist para profundizar en este oscuro negocio.

Se trata de Hot Girls Wanted (Se buscan chicas calientes), un trabajo que logró ser nominado al Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance.

Cambio de rumbo de la idea original

El documental estadounidense fue concebido en un primer momento como una exploración del consumo masculino de pornografía en los campus universitarios.

Entrevistaron a jóvenes de 18 a 21 años para el documental de Netflix.

Sin embargo, pronto los cineastas dejaron de lado esa idea original al descubrir que los hombres veían principalmente vídeos pornográficos protagonizados por mujeres jóvenes. Y más aún, al notar la gran cantidad de chicas jóvenes que tomaban la decisión de sumarse a la industria.

Después del estreno en Sundance, se realizaron ediciones para ajustar los problemas que los creadores identificaron durante las proyecciones. Por ejemplo, incluyó la aclaración de que el envío no es ni pro-pornografía ni antipornografía, un cambio a partir de los numerosos reclamos, de un lado y del otro, de quienes se sintieron amenazadas o juzgadas.

Quién es Rashida Jones y su vínculo con el documental

Rashida Jones, conocida por interpretar a Ann Perkins en la serie televisiva Parks and Recreation (2009-2015), incursionó en el mundo de la actuación después de haber estudiado Derecho y Filosofía en la Universidad de Harvard.

Luego de su participación en numerosas producciones, Jones se convirtió años atrás en la productora de Hot Girls Wanted que se centra en las jóvenes reclutadas por un agente de 23 años, encargado de vincularlas con compañías de rodaje de videos porno.

Hot Girls Wanted fue criticado por pro-pornografía tanto como antipornografía.

En su momento, inmersa en la polémica por el documental, Jones declaró a Vice: “No tengo ningún problema con la pornografía; es más, ni siquiera importa porque ha llegado para quedarse. Como entretenimiento para adultos creo que es genial que tengamos la libertad de explorar nuestras fantasías sexuales, y que haya herramientas para hacerlo”.

Sin embargo, puso el foco en un punto de conflicto fundamental: “El problema que yo tengo es que no hay ninguna regulación en la industria. La edad promedio en la que la gente ve su primera película porno es a los 11 años. Para alguien, que aprende todo lo referente a la sexualidad a partir de la pornografía, es muy peligroso. Y creo que esto es cada vez más común que suceda”.

Críticas al documental

Medios especializados aportaron su punto de vista sobre el polémico tema. Deadline se centró en las “prácticas explotadoras”, mientras que Variety destacó la degradación personal que supone para las protagonistas.

Cinemania aprovechó para entrevistar a Amarna Miller, actriz de cine triple X, quien hizo una declaración con una mirada cuestionadora: “En todas las reseñas de la película se habla de explotación, de la pobre chica que entra al cine triple X sin saber lo que le espera. Y no es tan así, porque algunas estamos en esto porque queremos”.