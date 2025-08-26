Mientras La Familia Ingalls (Little House on the Prairie) se transmite a diario por Ciudad Magazine por la mañana y a la tarde, eltrece comenzó a emitir los primeros episodios de esta serie clásica de 1974 los sábados a la mañana.

La cita se da desde el 25 de julio en la pantalla de eltrece desde las 9.30 hasta las 11, horario de inicio de Plan TV, donde los televidentes pueden disfrutar de la magia de esta historia que retrata las vivencias de Laura Ingalls y su familia de pioneros.

Así fue el polémico final de La Familia Ingalls del que se quejaron hasta sus protagonistas

La trama cuenta las aventuras de una familia que vive en 1870 y que está formada por el padre Charles (Michael Landon), la madre Caroline (Karen Grassle), la hija mayor Mary (Melissa Sue Anderson), Laura (Melissa Gilbert, la narradora) y la hija menor Carrie (Lindsay Sidney Greenbush).

Leé más:

La familia Ingalls por Netflix: cuándo se estrena la remake y quiénes son los nuevos actores

QUIÉN FUE LA VERDADERA LAURA INGALLS QUE INSPIRÓ LA FAMOSA SERIE

A 50 años del estreno de la icónica novela La familia Ingalls, que fue un éxito rotundo en la década del setenta y ochenta, se supo quién fue la verdadera Laura Ingalls, aquella mujer que inspiró el personaje principal de la serie que aún es recordada por todos.

Si bien la actriz Melissa Gilbert fue quien interpretó al personaje, la mujer real que resultó toda una inspiración vivió a mediados del siglo XIX en el Medio Oeste estadounidense. Se la conoce como Laura Ingalls Wilder y nació en 1967, en Wisconsin.

El programa de TV dio a conocer la historia de vida de esta mujer. Se filmaron 200 episodios y 5 especiales que se repartieron en 9 temporadas que duraron hasta 1983 y que seguían los dramas de esta familia estadounidense del siglo XIX.

La familia Ingalls es adaptación de un grupo de novelas autobiográficas escritas por Laura Ingalls. La casita de la pradera fue la más famosa. En la serie se narran las vivencias de la autora durante su infancia, ya que fue una escritora muy famosa que se hizo popular en Estados Unidos por publicar sagas literarias. Un dato interesante es que empezó a escribir a los 65 años, lo que no impidió que su éxito en el mundo de la literatura fuera rotundo.

Leé más:

La Familia Ingalls: así lucen los actores de la remake en la serie de Netflix

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.