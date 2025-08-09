Brooklyn Nine Nine es una de esas sitcoms que con el correr de las temporadas, lejos de no encontrar variantes, se fue afianzando en la pantalla… hasta que finalmente tras ocho años se despidió. Se puede ver por Netflix.

La serie de televisión estadounidense de comedia de policía creada por Dan Goor y Michael Schur, se estrenó el 17 de septiembre de 2013, para concluir en 2021 después de ocho temporadas y 153 episodios.

// The Rookie: dónde ver todas las temporadas de la serie policial del momento

De qué trata Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine es una serie de comedia que sigue las aventuras de un equipo de detectives en la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York en Brooklyn.

La trama está centrada en las interacciones entre los efectivos, incluyendo al talentoso pero indisciplinado Jake Peralta (Andy Samberg), y su nuevo y estricto capitán, Raymond Holt. La serie explora temas relacionados al trabajo en equipo, relaciones personales, y la dinámica entre diferentes personalidades en un entorno laboral.

Brooklyn Nine Nine y tiene altísima calificación por los televidentes.

La ficción combina elementos de comedia con situaciones de investigación criminal, mostrando cómo el equipo resuelve casos mientras lidia con sus propias dinámicas internas y desafíos personales.

Por supuesto que no todo gira en torno a Peralta y Holt: el elenco incluye a otros personajes memorables como la ambiciosa Amy Santiago (Melissa Fumero), el leal Charles Boyle (Joe Lo Truglio), el sensible Terry Jeffords (Terry Crews) y la misteriosa Rosa Diaz (Stephanie Beatriz),entre otros. La serie también destaca por su representación de personajes diversos y por abordar temas como la inclusión y la igualdad.

Quién es la actriz argentina de Brooklyn Nine Nine

Stephanie Beatriz, de 44 años, es una de las estrellas de la serie Brooklyn Nine Nine… ¡Y nació en Argentina! Es oriunda de la Patagonia, más precisamente de Neuquén. Pero prácticamente no vivió en nuestro país.

Hija de padre colombiano y de madre boliviana, se instaló con su familia en los Estados Unidos cuando tenía tres años. Creció en Webster, Texas, y cursó sus estudios en la Clear Brook High School.

Stephanie Beatriz, una de las actrices que se luce de Brooklyn Nine Nine.

Su debut en cine se produjo en 2013 con la película independiente de Destin Daniel Cretton, Short Term 12, junto a Brie Larson y Rami Malek. De allí en adelante no paró de trabajar.

La marca del caso George Floyd

La decisión de finalizar pudo tener una mezcla de factores, pero sin dudas hubo un hecho dramático que tuvo que ver con la vida real y no tanto con decisiones creativas o corporativas.

El 25 de mayo de 2020, George Floyd muere a manos de la Policía de Mineápolis: un agente presiona su cuello durante unos 8 minutos con la rodilla. A raíz de este suceso, y pese a la pandemia, se multiplican las protestas que retoman el lema Black Lives Matter, denunciando el racismo institucional y la brutalidad policial.

// Cómo será el tanque con Ricardo Darín y Diego Peretti que promete ser otro boom en Netflix

En Nueva York, estas protestas se saldan en mayo y junio de 2020 con varias actuaciones policiales violentas y desproporcionadas, razón por la cual la popularidad de las fuerzas del orden cae como por un precipicio. Incluso se les recorta el presupuesto.

Más allá de matices, no era una buena época para una comedia protagonizada por policías de Nueva York.