The Rookie es la serie policial del momento; protagonizada por Nathan Fillion, en el papel de John Nolan, el novato de mayor edad que forma parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, y quien pese a tener más experiencia que su equipo, jamás pierde su esencia de aprendiz.

Creada por el galardonado Alexi Hawley, ganador del Emmy®, la serie encuentra inspiración en hechos reales. Hawley se basó en la historia de William Norcross, quien decidió abandonar su exitoso negocio familiar e inició una nueva vida como agente de policía a los 44 años. Esta experiencia inspiradora, que pone en primer plano la idea de que nunca es tarde para reinventarse y aportar a la sociedad, se traduce en la serie

The Rookie es aclamada por la crítica y cuenta con todos los ingredientes de una historia cautivadora. Más allá del hilo general, atrapa a quien está frente a la pantalla con un desafío nuevo de Nolan en cada capítulo, que ponen a prueba su instinto y capacidad de adaptación.

// ‘Sinners’, la película de terror con calificación perfecta que es furor en Max: de qué trata

¿Cuántas temporadas tiene The Rookie y dónde se pueden ver?

The Rookie cuenta con siete temporadas, y están todas disponibles en Universal+. Para ahondar más en detalles en cada una, bien vale tener en cuenta los episodios:

Temporada 1: 20 episodios

Temporada 2: 20 episodios

Temporada 3: 14 episodios

Temporada 4: 22 episodios

Temporada 5: 22 episodios

Temporada 6: 10 episodios, acortada por las huelgas

Temporada 7: 18 episodios (estrenada el 7 de enero de 2025)

El dato que pone felices a los fieles seguidores de esta producción es que ya está confirmada la temporada 8, y se espera que tenga 18 episodios.

En The Rookie, Nathan Fillion interpreta a un novato de 44 años.

¿Quiénes actúan en The Rookie?

Algunas de las figuras que integran el elenco son, por supuesto, Nathan Fillion (Serenity, Firefly, Superman), quien es acompañado por Alyssa Diaz (As The World Turns), Richard T. Jones (The Wood), Jenna Dewan (The Mindy Project, Supergirl) y Mekia Cox (Chicago Med, Once Upon a Time), entre otros.

Vale destacar que Fillion no solamente protagoniza la serie, sino que también ha sido productor ejecutivo en varias temporadas, asegurando que cada episodio mantenga su esencia auténtica y emocionante.

Nathan Fillion, un estrella todoterreno

A lo largo de sus tres décadas de carrera, Fillion ha aparecido en más de 500 episodios, destacando su papel como capitán de una nave espacial futurista en el clásico de culto Firefly, el exitoso autor de novelas de misterio convertido en detective en Castle, y versiones mejoradas de sí mismo en Big Mouth, The Big Bang Theory y American Housewife.

Todas las temporadas de The Rookie se puede ver en Universal+.

¿De qué trata la temporada 7 de The Rookie?

The Rookie, en su temporada 7, lleva a los personajes a territorios inexplorados con misiones definitivamente más arriesgadas, decisiones sin vuelta atrás y relaciones que se redefinen en medio del caos.

// Mobland tendrá una segunda temporada: cómo y por qué mencionan a Lionel Messi

Además, como era de esperar, se puede ver la evolución de la relación entre Lucy Chen y Tim Bradford, conocida como Chenford, y explora sus dinámicas personales y profesionales.

Por otro lado, la actual temporada introduce dos nuevos novatos, y la búsqueda de dos peligrosos fugitivos con venganzas personales.