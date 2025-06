Si estás buscando qué películas ver en Ciudad Magazine este fin de semana, preparate para una programación cargada de acción, superhéroes, suspenso y clásicos imperdibles. Te dejamos el listado completo de películas para el sábado 28 y domingo 29 de junio, con horarios y títulos destacados para que no te pierdas nada.

📺 Sábado 28 de junio: acción sin respiro

🔹 12:00 | Street Fighter: La Última Batalla (1994) Jean-Claude Van Damme protagoniza esta adaptación del clásico videojuego. Peleas, traiciones y mucha adrenalina.

🔹 13:45 | El Justiciero (The Equalizer) Denzel Washington interpreta a un exagente que busca justicia por mano propia. Acción y tensión al máximo.

🔹 16:00 | El Justiciero 2 (The Equalizer 2, 2018) Secuela directa con más intensidad, venganza y un Washington implacable.

🔹 18:00 | Asalto al tren del dinero (1995) Wesley Snipes y Woody Harrelson en un clásico noventero lleno de persecuciones, robos y acción urbana.

🔹 20:00 | Solo los valientes (Only the Brave, 2017) Drama basado en hechos reales: la historia de los bomberos que enfrentaron uno de los incendios más devastadores en EE.UU.

🔹 22:00 | La Última Apuesta (Even Money, 2006) — Estreno en Clásicos de CM- Un drama coral con Kim Basinger y Forest Whitaker, donde las apuestas y las vidas cruzadas construyen una historia atrapante.

🎬 Domingo 29 de junio: superhéroes y emoción

🔹 12:00 | El Sorprendente Hombre Araña (The Amazing Spider-Man, 2012) Andrew Garfield debuta como Peter Parker en esta versión renovada del clásico superhéroe.

🔹 14:00 | Hombres de Negro: Internacional (Men in Black: International, 2019) Chris Hemsworth y Tessa Thompson protegen el universo en una nueva misión intergaláctica.

🔹 16:00 | Spider-Man: De regreso a casa (Homecoming, 2017) Tom Holland encarna a un joven Spidey que intenta equilibrar su vida escolar y su rol como superhéroe.

🔹 18:15 | El Tesoro del Amazonas (The Rundown, 2003) The Rock y Seann William Scott protagonizan esta aventura en la jungla llena de humor, peleas y peligros.

🔹 20:00 | El fútbol o yo — Pantalla Grande Argentina Adrián Suar protagoniza esta comedia sobre la adicción al fútbol y el impacto en la vida familiar. Imperdible.

🔹 22:00 | En la línea de fuego (In the Line of Fire, 1993) — Gran Cine del Domingo- Clint Eastwood es un agente del Servicio Secreto en una carrera contra el tiempo para detener a un asesino. Un thriller clásico de alto nivel.