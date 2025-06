El catálogo de Max ofrece entre los más novedoso la ficción Duster, un thriller criminal que llega de la mano de J.J Abrams y Josh Holloway, dos viejos conocidos que ya trabajaron juntos en Lost. Se trata de la primera serie que crea el director de Misión: Imposible III (2006) y de Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) en 15 años.

La serie se estrenó en Max el último 15 de mayo, y la primera temporada de ocho episodios de unos 50 minutos de duración que se transmiten semanalmente cada jueves.

De qué trata Duster, por Max

La serie Duster está ambientada en el suroste de los Estados Unidos durante los años 70. Apadrinada por una figura relevante de Hollywood como es el creador de Atlas, cuenta con un elenco estelar y una trama vibrante.

Duster pone la lupa en la primera agente afroamericana del FBI, Nina Hayes (Rachel Hilson), quien tiene como misión detener a un valiente conductor de huidas que trabaja para una organización criminal. La mafia se vuelve todavía más peligrosa cuando llega un joven agente que está totalmente decidido a acabar con ella.

Josh Holloway y Rachel Hilson en la serie Duster, por Max.

Al volante de este relato está Jim Allison (Holloway), un conductor con la habilidad necesaria para alguien que debe transportar cosas sin preguntar demasiado. Su empleador es Ezra Saxton (Keith David) es el mandamás de una red criminal de Phoenix con la tapadera del transporte de camiones.

Ya de entrada queda claro que al piloto le gusta quemar llantas, exhibe un gran sentido de la lealtad, y que su sonrisa encantadora le abrieron muchas puertas. Lo que desconoce es que a su tanque de espíritu libre no le queda mucha nafta. Es cuando aparece la oficial del bureau a la que le asignaron el caso, simplemente, porque no quedaban otras opciones.

Reparto de la serie Duster

En Duster, los dos grandes protagonistas de la serie son Josh Holloway (Lost) y Rachel Hilson (This Is Us). También aparecen en la producción actores y actrices de la talla de Keith David (Platoon), Greg Grunberg (Star Wars: Los últimos Jedi), Camille Guaty (Prison Break), Asivak Koostachin y Benjamin Charles Watson (Sucesor designado), entre otros.

Por qué la serie de llama Duster

El nombre elegido para la serie creada por J.J Abrams remite justamente al coche Duster, que no remite al mundo sino al cine de los 70, en particular al microgénero de películas de persecuciones implacables como Bullitt, Duelo y especialmente el clásico de culto Vanishing Point, un film (guionado por Guillermo Cabrera Infante) tan cool que Tarantino la citó sin descanso en Death Proof y Primal Scream le dedicó un disco.

El productor y guionista J.J Abrams había trabajado con Josh Holloway en Lost. Foto: AFP

El Plymouth Duster, fue presentado para el año modelo 1970, era completamente Valiant desde el capó hasta el techo, pero el resto de la carrocería, salvo los paneles de las puertas, era completamente diferente, describen los expertos. El diseño incorporaba un techo semi-fastback y un faldón trasero especial sin biseles.

“Nos acordamos del General Lee de Los Duques de Hazard, Kit de El auto fantástico, más acá en el tiempo el Dodge Chager de Vin Diesel de la saga Rápido y Furioso. Queríamos un auto así de emblemático para Jim", aclaró Morgan.