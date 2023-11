Tras lucirse en el Festival Internacional de Cine de Sitges, el film de terror Cuando acecha la maldad, de Demián Rugna, se convirtió en el mejor estreno local del género en la historia con 40.391 entradas vendidas en su primer fin de semana según el sitio Ultracine.

El film, que viene de ganar el mencionado Festival Internacional de Cine de Sitges ya había obtenido un gran logro en los EEUU, donde fue exhibido en 800 salas, un país en el que las películas habladas en idioma extranjero tienen un mercado muy difícil.

Ezequiel Rodríguez, en "Cuando acecha la maldad". (Foto: Machaco Films)

Con los números que obtuvo en este fin de semana (que se elevaron a 46.678 este martes) Cuando acecha la maldad quedó en el cuarto lugar de los más vistos en la historia del cine de terror local, detrás de No dormirás (2018); Sudor frío (2011), y Resurrección (2015).

CUANDO ACECHA LA MALDAD SE CONVIRTIÓ EN EL MEJOR ESTRENO DE TERROR DE LA HISTORIA DEL CINE ARGENTINO

Con respecto al resto de los estrenos, Cuando acecha la maldad solo fue superada por The Marvels, de Disney, que obtuvo 108.200 tickets cortados; y Five Nights at Freddys, con 95.483 y un acumulado de 987.649 en sus dos semanas en cartel.

En el cuarto lugar se ubicó Trolls 3: se armó la banda, con 36.527; seguido por Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, con 9.807; e Hipnosis: arma invisible, con 7.096. En el séptimo lugar aparece otra producción argentina, Puan, que sumó 5.354 tickets y ya acumula 102.351 entradas vendidas desde su estreno.

Luis Ziembrowski protagoniza "Cuando acecha la maldad", ganadora en Sitges. (Foto: Instagram / demianrugna)

Completan el top 10 del fin de semana, El Exorcista: creyentes, con 4.111 (y un acumulado de 360.036); Atentado en el aire, con 3.971; y El Justiciero: capítulo final, con 3.894.

