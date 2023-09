Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a mostrarse en público tras las fotos que se vieron del concierto de Beyoncé. Este domingo fueron vistos a los besos en el US Open de Estados Unidos.

La pareja dejó atrás los encuentros “furtivos” y se dejó captar por las cámaras. Parece que la relación entre Jenner y el actor va muy en serio, y así lo han demostrado durante la final del torneo de tenis.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet con looks a juego. (Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kylie Jenner y Timothée Chalamet apostaron a la tendencia "old money". (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kylie Jenner y Timothée Chalamet reafirman el regreso de los clásicos de moda. (Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF)

Los dos vestidos de negro y con gafas de sol, Kylie y Timothée disfrutaron del partido mientras se derretían entre besos y caricias y disfrutaban de un trago.

Kylie Jenner pasó página después de una relación de idas y venidas con el rapero Travis Scott, padre de sus dos hijos.

Timothée Chalamet es uno de los actores más reconocidos del momento, protagonista de películas como ‘Dune’ o ‘Call me by your name’.