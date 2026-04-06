Tras el devastador temporal que dejó al menos tres víctimas fatales y graves inundaciones en Tucumán, crece la preocupación por cómo seguirá el clima en la provincia. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico actualizado para este 6 de abril.

Cómo seguirá el clima en Tucumán tras el temporal trágico:

De acuerdo al organismo oficial, las condiciones de inestabilidad continúan en la región, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, especialmente durante la jornada y hacia la noche.

El SMN advierte que, si bien no se esperan acumulados tan extremos como los registrados durante el fenómeno que provocó la tragedia —cuando cayeron alrededor de 270 milímetros en pocas horas—, el suelo ya se encuentra saturado, lo que podría agravar la situación en zonas anegadas.

Además, persiste la posibilidad de tormentas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

En cuanto a la temperatura, se prevé un leve descenso respecto a jornadas anteriores, con un ambiente húmedo e inestable que se mantendría al menos hasta el martes.

Las autoridades locales continúan trabajando en las zonas más afectadas, principalmente en el sur de la provincia, mientras se mantiene el alerta y se pide extremar precauciones ante posibles nuevas precipitaciones.