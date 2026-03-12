Gabriel Moss no es un artista convencional. Ingeniero agrimensor, apasionado por el yoga, el ajedrez y la física cuántica, decidió que la edad no es un límite para perseguir sus sueños.

Junto a su esposa, arquitecta, recorre el planeta y transforma cada viaje en una oportunidad para crear música y filmar videoclips en paisajes de película.

Su último lanzamiento es “Si tú me quieres amar”, una canción que, según cuenta, le llegó en sueños, dictada por su ídolo Sandro.

El videoclip fue grabado en los exóticos escenarios de la milenaria China, donde Moss se dejó maravillar por la inmensidad de las murallas y templos, la fusión entre tradición y modernidad, los sabores intensos de la gastronomía local y la calidez de la gente.

Semanas antes, Moss ya había sorprendido con “Cielo cuántico”, filmado nada menos que en Egipto. Pero su recorrido no termina ahí: Río de Janeiro, París, Cancún, las Auroras Boreales, Nueva York y Buenos Aires también forman parte de su mapa musical. En algunos de sus videos, incluso contó con la participación especial de Adriana Salgueiro y Ximena Capristo.

Una vida sin límites: creatividad, viajes y canciones que nacen en sueños

Para Gabriel Moss, la inspiración puede aparecer en cualquier momento, incluso mientras duerme. Así nació “Si tú me quieres amar”, un tema que busca ponerle voz a esos sentimientos que florecen cuando el corazón se abre sin miedo.

La producción y los arreglos vocales estuvieron a cargo de Clara Terán, la dirección musical fue de Chino Asencio, la producción general de Cristina Torres y la postproducción de Romina Giunta.

“Si tú me quieres amar” es una invitación a dejarse llevar por el amor y a compartir lo mejor de uno mismo. La letra, sencilla y directa, habla de pasiones, canciones y mañanas compartidas, con un estribillo que se pega y emociona.

Las sorpresas de China: lo que más impactó a Gabriel Moss en su viaje

Durante la filmación en China, Moss se sorprendió con:

1️⃣ La inmensidad de las murallas y templos, llenos de historias.

2️⃣ La mezcla única entre tradición milenaria y modernidad.

3️⃣ Los sabores intensos y diferentes de la gastronomía local.

4️⃣ La calidez y curiosidad de la gente, siempre dispuesta a compartir.

Un artista que siempre va por más

Creativo, inquieto y curioso, Gabriel Moss demuestra que nunca es tarde para animarse a nuevos desafíos. Su historia es la prueba de que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que la pasión puede llevarte a recorrer el mundo, una canción a la vez.