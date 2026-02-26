La presbicia —conocida popularmente como vista cansada— es uno de los cambios visuales más comunes a partir de los 40 años.

La dificultad para leer mensajes en el celular o enfocar letras pequeñas suele marcar el inicio de esta etapa, que Argentina un tratamiento farmacológico en gotas que mejora temporalmente la visión cercana, sumando una alternativa a los anteojos para lectura o lentes multifocales.

En este contexto, comenzó a utilizarse en Se trata de una solución oftálmica a base de pilocarpina al 1,25%, aprobada por ANMAT y disponible bajo receta médica. Una de las presentaciones comerciales disponibles es Nearlea.

Foto: prensa

Especialistas señalan que este tipo de tratamiento no reemplaza necesariamente a los anteojos, pero puede ayudar a reducir su uso en determinadas situaciones, como leer, usar el celular o trabajar frente a pantallas.

La “vista cansada” afecta a casi todos después de los 40

La presbicia es un proceso natural asociado al envejecimiento ocular. No es una enfermedad, sino un cambio progresivo en el cristalino —la lente natural del ojo— que pierde elasticidad y capacidad para enfocar objetos cercanos.

Suele aparecer entre los 40 y 45 años y progresa gradualmente con el tiempo.

Los síntomas más comunes incluyen:

Dificultad para leer de cerca

Necesidad de alejar el celular o los libros para enfocar

Fatiga visual después de leer o usar pantallas

Dolor de cabeza por esfuerzo visual

Visión borrosa en ambientes con poca luz

Se estima que más del 85% de los mayores de 40 años tiene presbicia. A nivel global, alrededor de 1.800 millones de personas presentan esta condición visual.

El uso intensivo de pantallas y dispositivos electrónicos hace que cada vez más personas consulten antes por problemas de visión cercana.

Foto: prensa

Cómo funcionan las gotas para la presbicia

Las gotas oftálmicas con pilocarpina actúan modificando temporalmente la forma en que el ojo enfoca los objetos cercanos.

Su efecto se basa principalmente en:

La reducción del tamaño de la pupila, que mejora la profundidad de foco

La estimulación del mecanismo de acomodación, que ayuda al ojo a enfocar de cerca

Gracias a esta acción combinada, pueden mejorar la visión cercana durante varias horas sin afectar de manera importante la visión lejana.

El efecto suele comenzar entre 15 y 30 minutos después de la aplicación y puede durar aproximadamente entre 6 y 8 horas, por lo que generalmente se indica una aplicación diaria.

Una alternativa que no reemplaza los anteojos

Hasta ahora, las soluciones más habituales para la presbicia eran:

Anteojos para lectura

Lentes multifocales

Lentes de contacto

Cirugías en casos específicos

Las gotas farmacológicas aparecen como una opción intermedia, especialmente para personas con presbicia inicial que buscan mayor comodidad en actividades cotidianas.

Los especialistas destacan que el tratamiento puede combinarse con anteojos u otras correcciones visuales según la necesidad de cada persona.

Foto: prensa

Qué tener en cuenta antes de usarlas

El tratamiento debe indicarse siempre después de una evaluación oftalmológica, ya que no es adecuado para todos los pacientes.

Entre las recomendaciones generales:

Usarlas sólo con indicación médica

Aplicar la dosis indicada por el especialista

Separar algunos minutos si se utilizan otros colirios

Tener precaución al conducir de noche o en lugares poco iluminados

Los efectos adversos suelen ser leves y transitorios, aunque la indicación debe ser individualizada.

Para quién pueden servir

Las gotas con pilocarpina están indicadas principalmente para personas con presbicia inicial, especialmente entre los 40 y 55 años, que no presentan enfermedades oculares relevantes.

Si bien no eliminan completamente la necesidad de anteojos, pueden resultar útiles para mejorar la visión cercana durante varias horas, sobre todo en actividades puntuales del día.

Porque, aunque la presbicia es inevitable con el paso del tiempo, el manejo de la vista cansada empieza a sumar nuevas alternativas más allá de los anteojos tradicionales.