Buenos Aires se prepara para recibir una exposición sin precedentes. Íconos Sobre Ruedas desembarcará en el Centro Costa Salguero (Pabellón 5) del 24 de octubre al 2 de noviembre, ofreciendo una experiencia inmersiva que combina historia, cultura y pasión por los autos.

La muestra reunirá 15 automóviles que marcaron distintas épocas y que pertenecieron a grandes celebridades internacionales. Cada vehículo estará acompañado por indumentaria original de sus dueños, convirtiéndose en piezas de colección tanto mecánicas como simbólicas.

Entre las joyas más destacadas se encuentra la Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona, un modelo único que el astro del fútbol pidió especialmente en ese color durante su etapa de esplendor en el Napoli. Junto al auto también se exhibirá la camiseta que vistió en aquel período de su carrera.

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

Foto: prensa

LLEGA EL DELOREAN A BUENOS AIRES, EL ICÓNICO AUTO DE VOLVER AL FUTURO

Otro de los atractivos será el legendario DeLorean de Volver al Futuro, ícono del cine de los 80 que marcó generaciones con sus viajes en el tiempo. La muestra también incluirá el automóvil de Marilyn Monroe, el Ford Escort de la Princesa Diana y otros vehículos de figuras que dejaron huella en la música, la moda y el espectáculo.

Además de los autos, el público podrá explorar la indumentaria personal de estas celebridades, accediendo a un recorrido que conecta el automovilismo con la moda, el cine y la cultura popular.

Con un enfoque educativo y lúdico, Íconos Sobre Ruedas busca generar un espacio de encuentro para toda la familia, donde padres e hijos podrán compartir la admiración por los autos clásicos y los ídolos que marcaron la historia contemporánea.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.