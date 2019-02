En este último tiempo, Wanda Nara se puso en el centro de la escena. Discutió con las autoridades del equipo de su esposo, Mauro Icardi, y al futbolista terminaron quitándole la capitanía del Inter. Pidió una suma millonaria de dinero y el joven no logró renovar el contrato. Ahora, no está jugando y se muestra muy angustiado deportivamente.

La situación de Mauro con el Inter ¿por culpa de Wanda? habría generado una crisis de pareja. Como si esto no fuese suficiente, el ex de la botinera, Maxi López, no dudó en burlarse de ella como representante y opinó sobre la situación de Icardi.

Cansada del los comentarios ajenos, Wanda armó las valijas y aterrizó junto a sus hijos en Dubai. Además de estar divirtiéndose con sus chicos en los maravillosos parques temáticos, luce su espectacular figura desde el hotel de lujo en el que está hospedada.

¡Qué digan lo que quieran!